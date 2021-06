Une femme plaide coupable, apprise après avoir regardé des films

INDIANAPOLIS – Une femme de l’Indiana plaidera coupable cette semaine pour son rôle dans l’émeute du Capitole des États-Unis après avoir fait appel devant le tribunal qu’elle a appris de sa participation à des films et des livres tels que « Schindler’s List » et « Just Mercy ».

Anna Morgan-Lloyd, 49 ans, a accepté de plaider coupable à l’une de ses accusations fédérales en instance dans l’insurrection du 6 janvier en échange d’une probation de trois ans, de 500 $ de dédommagement et de travaux communautaires.

Elle a assisté à ce qui a commencé comme un rassemblement avec son amie Dona Sue Bissey – également inculpée par le gouvernement fédéral dans l’émeute. Bissey, dont l’affaire est toujours pendante, doit comparaître devant le tribunal le 19 juillet.

Dans une lettre adressée au juge, Morgan-Lloyd s’est excusée d’être entrée au Capitole des États-Unis et a déclaré qu’elle avait « honte » de la violence de la marche de ce jour-là. Elle a joint des rapports de films et de livres à sa lettre, résumant « La liste de Schindler » et « Just Mercy ». Son avocat leur a recommandé, a-t-elle dit, d’apprendre « à quoi ressemble la vie des autres dans notre pays ».

« J’ai appris que même si nous vivons dans un pays merveilleux, les choses doivent encore s’améliorer », a écrit Morgan-Lloyd. « Les gens de toutes les couleurs devraient se sentir aussi en sécurité que moi pour marcher dans la rue. »

Dans « La liste de Schindler », le protagoniste Oskar Schindler a détourné des centaines de Juifs de la mort certaine en les employant dans son usine en Pologne occupée par les nazis. Dans « Just Mercy », Bryan Stevenson se souvient de sa carrière de représentant de clients défavorisés et de création de l’Equal Justice Initiative en 1989.

L’avocat de Morgan-Lloyd dans les archives judiciaires a déclaré que les deux hommes avaient eu « de nombreuses discussions politiques et éthiques » pour en savoir plus sur la politique du gouvernement envers les personnes de couleur et sur la « responsabilité d’un individu face au mal ».

Bissey et Morgan-Lloyd ont qualifié le 6 janvier de « jour le plus excitant » de leur vie dans leurs publications sur Facebook, marquant une photo à l’intérieur du bâtiment du Capitole. Le FBI a arrêté les deux femmes fin février, les plaçant parmi les six Hoosiers inculpés au pénal au lendemain de l’insurrection.

Les archives judiciaires montrent que le procureur américain par intérim a accepté le plaidoyer, qualifiant la participation de Morgan-Lloyd de grave violation de la loi, mais a noté qu’elle ne s’était pas livrée à des violences physiques ni n’avait détruit de biens du gouvernement.

« Pour être clair, ce que la défenderesse a d’abord décrit comme « le jour le plus excitant de (sa) vie » était, en fait, un jour tragique pour notre nation – un jour de violence émeute, de destruction collective et de conduite criminelle par un foule sans loi », a écrit le procureur américain par intérim Channing Phillips dans les dossiers du tribunal.

Les États-Unis ont cité les remords apparents de Morgan-Lloyd, l’absence d’antécédents criminels et la coopération avec les forces de l’ordre après son arrestation parmi les raisons de l’acceptation par le gouvernement de l’accord de plaidoyer.

Dans sa lettre au tribunal, Morgan-Lloyd a déclaré qu’elle avait réalisé plus tard que si elle se retirait de la foule, les participants violents « auraient peut-être perdu le courage de faire ce qu’ils ont fait ».

« Pour cela, je suis désolé et j’assume la responsabilité », a écrit Morgan-Lloyd.

Sa condamnation est prévue mercredi.

Suivez Sarah Nelson sur Twitter @SarahNelsonIndy