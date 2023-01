Une femme plaide coupable à Monte Lake et à l’incendie criminel de Kamloops

Une femme de Kamloops âgée de 42 ans a plaidé coupable à plusieurs chefs d’accusation d’incendie criminel, des accusations liées à une série d’incendies intentionnellement allumés dans les régions de Kamloops et de Monte Lake le printemps dernier.

Angela Elise Cornish a plaidé coupable jeudi 26 janvier à la cour provinciale de Kamloops devant la juge Stella Frame.

Cornish a été arrêté le 11 mai 2022 et accusé de plusieurs chefs d’incendie criminel à la suite d’une enquête conjointe entre la GRC de la Colombie-Britannique et le BC Wildfire Service sur une série d’incendies qui se sont déclarés dans les régions du lac Le Jeune et du lac Monte.

Les accusations initialement portées contre Cornish étaient liées à quatre incendies – un à Monte Lake le 30 avril et trois à Lac Le Jeune entre le 7 et le 11 mai de l’année dernière.

Un résident de la région de Monte Lake, à l’est de Kamloops, a rencontré un véhicule suspect sur un chemin forestier alors qu’il enquêtait sur la fumée dans les collines, selon la police le 30 avril 2022. Le résident a pris note de la plaque d’immatriculation sur la camionnette et l’a signalé à la GRC.

D’autres résidents ont ensuite signalé à la police leurs propres rencontres avec le véhicule, conduit par une femme.

L’avocat de la Couronne, Evan Goulet, a demandé qu’un rapport présentenciel soit terminé dans les six semaines. L’avocat de Cornish, Brad Smith, était d’accord avec la demande de Goulet.

L’affaire reviendra devant le tribunal le 9 mars.

Monte Lake, à environ 45 kilomètres à l’est de Kamloops sur l’autoroute 97, a vu de nombreuses maisons et structures détruites par les flammes à l’été 2021 lorsque le feu de forêt de White Rock Lake a ravagé la communauté.

@VernonNews

newsroom@vernonmorningstar.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Incendies de forêt en Colombie-BritanniqueCour du district régional de Columbia ShuswapKamloops