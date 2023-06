Une femme plaide coupable à l’achat d’une arme à feu utilisée pour tuer un officier de l’Illinois

PEORIA, Illinois (AP) – Une femme a plaidé coupable jeudi à des accusations fédérales découlant de l’achat de paille d’une arme à feu utilisée pour tuer un policier du centre de l’Illinois et en blesser un autre en 2021.

Ashantae Corruthers, 29 ans, d’Indianapolis, a plaidé coupable de complot en vue de frauder le gouvernement en achetant et en transférant une arme à feu à Darion Marquise Lafayette, 24 ans, de Champaign, et en dissimulant la transaction en signalant à tort à la police d’Indianapolis que l’arme a été volé. Lafayette a tiré sur le policier de Champaign Christopher Oberheim le 19 mai 2021.

Corruthers risque jusqu’à 25 ans de prison lorsqu’elle sera condamnée le 6 novembre, a rapporté The News-Gazette of Champaign.

Oberheim et un autre officier, Jeff Creel, se sont rendus dans un complexe d’appartements Champaign en réponse à un rapport sur une perturbation domestique et ont rencontré Lafayette. Une fusillade s’en est suivie au cours de laquelle les deux agents et le suspect ont été abattus.

Lafayette, également décédé, n’était pas légalement en mesure d’acheter une arme à feu parce qu’il était un criminel condamné.

Il a persuadé la co-accusée et cousine Regina Lewis, 28 ans, de Normal, d’amener Corruthers à acheter l’arme dans un magasin d’armes à Indianapolis, ce qu’elle a fait légalement en novembre 2020, a rapporté le journal.

Lewis a plaidé coupable devant un tribunal fédéral il y a un mois pour les mêmes accusations et devrait être condamné le 2 octobre.

The Associated Press