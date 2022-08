Une femme photoshoppe le corps de sa fille de 8 ans et se fait critiquer sur Facebook et Reddit

Tout le monde veut être beau de nos jours. Les hommes et les femmes se donnent beaucoup de mal pour se maintenir et pour bien paraître sur les photos. Cependant, d’autres choisissent simplement d’éditer des photos et de se faire mieux paraître. Les applications et logiciels de montage sont donc très demandés. Cependant, lors d’un incident à ce sujet, une femme est passée sous le radar d’Internet pour avoir modifié la photo de sa fille d’une manière particulière.

La femme aurait photographié des images de sa fille de 8 ans pour la faire paraître beaucoup plus âgée et comme si elle avait un corps en sablier. Elle a été critiquée en ligne par des gens pour l’avoir fait. La femme anonyme a d’abord posté la photo de ses trois enfants sur Facebook qui ont été vus en train de poser juste avant de retourner à l’école. L’image sous-titrée – “Premier jour du 1er. 4ème et 6ème ! Comment ?! », a ensuite été republié sur Reddit où les membres de la communauté du subreddit ont critiqué la femme pour avoir photographié le corps de sa fille.

La femme en question a été interpellée par plusieurs de ses amis sur Facebook pour avoir retouché la photo de son enfant de 8 ans. Cependant, la femme a catégoriquement nié avoir modifié la photo de quelque manière que ce soit et a suggéré que sa fille ressemble à cela.

Les modérateurs de la communauté sur Reddit ont verrouillé le message. Malgré cela, le post a réussi à accumuler plus de 2300 commentaires d’utilisateurs qui ont été dérangés par ce montage.

Un commentaire disait: “Sexualiser votre enfant de huit ans pour Facebook est une nouvelle barre basse mais je ne suis en quelque sorte pas surpris”.

Un autre utilisateur a dit: « Merde… C’est effrayant. De plus, son bras gauche a l’air trop ondulé et je ne peux pas l’ignorer.

Un troisième commentaire disait: «On dirait que maman projette. Brut. Pauvre fille.”

Beaucoup d’autres commentaires de ce genre parlaient de la façon dont les problèmes d’image corporelle peuvent entraîner une détérioration de la santé mentale et nuire à l’estime de soi de l’enfant. Certains ont même émis l’hypothèse que la mère est une femme toxique qui dit de temps en temps à ses enfants qu’ils sont gros et qu’ils n’ont pas l’air bien. Bien qu’il n’y ait aucune preuve tangible pour prouver que la mère ne pratique pas une relation saine avec ses enfants, le montage pourrait bien être réel.

