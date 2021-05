Une femme Photobombs Vidéo de proposition d’un couple du Texas, suscite un débat sur l’étiquette sociale

Lors d’un récent débat sur Internet, la vidéo de proposition d’un homme a divisé les internautes sur une étiquette sociale acceptable, montrant une femme interrompant la proposition de prendre ses photos en toile de fond. Javier Maldonado, avec le nom d’utilisateur TikTok @pinkbellabean, a proposé à son partenaire Anthony Rodriguez au parc aquatique Gerald D Hines à Houston le mois dernier, mais bientôt la vidéo a suscité l’indignation contre une femme posant derrière le couple.

La femme, vêtue de noir, a bombardé le geste romantique en posant derrière le couple sur fond de fontaines. Maldonado a mis en ligne le clip sur TikTok avec une lecture d’autocollant de texte, « Une dame au hasard a décidé de prendre des photos sur ma vidéo de proposition » et a expliqué qu’il avait attendu son « tour pour faire la vidéo, mais la dame ne voulait pas attendre. » Après un certain temps, explique Maldonado, elle s’est rapprochée d’eux pour trouver un meilleur endroit pour les photos en disant: «Ici, c’est un bon endroit.»

« Je vous aime. Tu es l’homme que je veux. Je veux vivre le reste de ma vie avec toi. Veux-tu m’épouser? », Demanda Maldonado à Rodriguez sur un genou en lui présentant la bague. Courrier quotidien.

Le clip a été téléchargé et a accumulé plus de 3 millions de vues et des milliers de commentaires d’internautes divisés sur les actions de la femme. Alors que certains ont été scandalisés par le comportement de la femme, certains l’ont défendue en affirmant que le parc est une propriété publique.

Un internaute a écrit qu’il était «tellement fou» du fait que la femme avait l’audace de les regarder en faisant semblant de ne pas les voir. Une autre personne dénonçant son comportement a déclaré que la femme «doit payer pour votre mariage maintenant» car elle voulait faire partie des fiançailles. Mais certains sont venus la soutenir et lui ont demandé si «c’était une chose innocente» et elle n’a pas réalisé qu’elle était dans la vidéo alors qu’elle se tenait «loin de vous».

