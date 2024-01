Une femme perd 120 livres et remporte une compétition dans son parcours vers le bien-être mental et physique

Sandeepa Rathnayaka, responsable de l’ingénierie basée à Columbus, dans l’Ohio, a remporté le premier prix lors d’une compétition de musculation et transformation compétition en octobre après avoir perdu plus de 120 livres en trois ans, a-t-elle déclaré.

Rathnayaka attribue une transformation physique qui a changé sa vie à un changement plus large de mentalité dans son mode de vie, qui, selon elle, l’a aidée à lutter contre la dépression permanente.

Rathnayaka a déclaré à “Good Morning America” ​​qu’après avoir pesé 253 livres en 2020, elle a perdu plus de 120 livres après que son entraîneur dans un gymnase local lui ait ouvert les yeux sur une série de changements de style de vie, qui l’ont finalement aidée à atteindre un état mental sain et prolongé. .

Rathnayaka a déclaré qu’elle avait été agressée à l’âge de 9 ans, un événement qui avait provoqué un traumatisme prolongé et une dépendance à l’égard de divers mécanismes d’adaptation.

“Je comptais sur la nourriture comme un réconfort émotionnel, comme un mécanisme d’adaptation tout au long de mon enfance et de mon adolescence”, a déclaré Rathnayaka.

Rathnayaka a déclaré que justice n’avait jamais été rendue à son agresseur.

“C’était l’une des choses les plus importantes du traumatisme de mon enfance. Je ne me sentais pas protégée.”

En plus de la dépression et d’une prise de poids paralysante, Rathnayaka a également développé une aspergillose broncho-pulmonaire allergique qui a exacerbé ses symptômes d’asthme, un problème auquel elle était confrontée depuis son plus jeune âge.

Rathnayaka a déclaré qu’après avoir touché « le fond » en 2020, les conseils et la relation qu’elle a entretenus avec l’entraîneur personnel Paul Rennalls ont inspiré un changement de style de vie qui a entraîné un changement massif et l’a aidée à trouver une stabilité émotionnelle.

“Je ne croyais pas en moi. Alors, j’ai commencé à croire en moi à travers lui”, a déclaré Rathnayaka.

Elle a déclaré que Rennalls lui avait fait découvrir une approche holistique de la santé et du bien-être.

L’homme de 36 ans a déclaré mettre en œuvre nutritionl’exercice, la méditation et les exercices de respiration ont tous contribué à la guérir « de l’intérieur ».

Rathnayaka a déclaré que Rennalls l’avait aidée à reconnaître les « déclencheurs » et à développer des méthodes pour modifier ses habitudes lorsqu’elle rencontrait un déclencheur.

“Elle n’a pas réalisé à quel point ses déclencheurs émotionnels lui permettaient de reprendre les habitudes qu’elle avait”, a déclaré Rennalls.

L’entraîneur personnel a déclaré qu’il avait remarqué que Rathnayaka serait mal à l’aise dans l’environnement du gymnase et qu’il serait facilement distrait par l’idée que d’autres sportifs la regardaient, quelque chose qu’elle attribuait aux traumatismes de l’enfance une fois que Rennalls l’avait interrogée à ce sujet.

Rennalls a déclaré qu’en plus de l’exercice, l’examen du stress et des habitudes de sommeil est essentiel dans l’entraînement personnel.

“Je voulais vraiment lui montrer l’intérêt d’investir dans la formation et ce que cela pouvait faire.”

Son investissement a été largement récompensé lorsque Rathnayaka a remporté le titre de transformation féminine lors de la compétition nationale Summer Shredding à Houston, au Texas, en octobre dernier, une compétition de musculation et de transformation.

“Vous pouvez naturellement avoir une transformation absolument phénoménale”, a déclaré Rathnayaka. “Vous avez juste besoin de bons conseils. Travailler avec un coach qualifié peut vous guider dans une approche holistique de la santé et du bien-être.”

Tout au long de son processus de formation, Rathnayaka et Rennalls rapportent que le couple a également entretenu une relation amoureuse.

“Je le considère comme mon âme sœur, comme si j’avais vraiment trouvé l’amour”, a déclaré Rathnayaka, ajoutant qu’un élément clé pour cela était d’apprendre à s’aimer.