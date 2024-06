Une femme perd 110 livres en 15 mois après une intervention rapide

Voici une nouvelle façon de brûler calories.

Une femme de Caroline du Nord affirme avoir perdu 110 livres en 15 mois après avoir subi une procédure expérimentale de chaleur pour réduire ses fringales.

«J’ai l’impression de ressembler à la Mary Morgan qui est dans mon cerveau», Mary Morgan Mills, 34 ans, de Raleigh, a déclaré à FOX 5 Atlanta la semaine dernière.

En février 2023, Mills a subi une ablation de la muqueuse du fond d’œil gastrique dans le cadre d’une étude portant sur 10 femmes. Un médecin lui a inséré un tube dans la gorge pour brûler les tissus gastriques qui produisent de la ghréline, une hormone liée à l’augmentation de l’appétit, de l’apport calorique et de la prise de poids.

Lorsque votre estomac est vide, il libère de la ghréline pour indiquer à votre cerveau qu’il est temps de manger. Les chercheurs ont théorisé que les personnes en surpoids peuvent être plus sensibles aux effets de la ghréline.

« Ce que nous avons découvert, dans les mois qui ont suivi cette procédure, c’est qu’en fait, la ghréline était réduite », a déclaré le chercheur principal, le Dr Dan Maselli, endoscopiste bariatrique et directeur associé de la recherche pour True You Weight Loss, à FOX 5 Atlanta.

« Nous avons constaté une diminution de 45 % de cette hormone de la faim circulant dans le sang dans les six mois suivant l’intervention », a poursuivi Maselli. « En termes de capacité gastrique, nous avons constaté une diminution de 42 % de la quantité de nourriture nécessaire pour nous sentir rassasié. »

Les participants ont perdu 7,7 % de leur poids en moyenne sur six mois. Maselli et son équipe ont présenté leurs résultats le mois dernier à Washington, DC, lors de la réunion annuelle de la Digestive Disease Week.

Il a dit que la procédure ambulatoire – qui est censée prend moins d’une heure – a provoqué des effets secondaires mineurs, tels que des crampes d’estomac, de l’inconfort et des nausées.

Mills a déclaré qu’elle avait eu des maux d’estomac pendant quelques jours, mais qu’elle avait supporté des sucettes glacées, des boissons protéinées et «beaucoup de bouillon d’os».

Mills, qui pesait à un moment donné 300 livres, a essayé pendant des années de perdre du poids. Elle a déclaré que la prise de sémaglutide – l’ingrédient actif de médicaments comme Ozempic et Wegovy – lui donnait constamment des nausées.

Elle a perdu 50 à 60 livres au cours des six premiers mois suivant le traitement et a maintenant perdu 110 livres.

« Grâce à cette faim atténuée, j’ai pu prendre de meilleures décisions pour moi-même et de manière moins impulsive », a expliqué Mills. « Cela m’a permis de me sentir un peu plus en contrôle et de ne pas être à la merci de ‘Oh mon Dieu, j’ai tout le temps faim. »‘

Les auteurs de l’étude disent ceci une approche qui change la donne pourrait être un traitement autonome contre l’obésité ou il pourrait être effectué lorsque les personnes abandonnent les médicaments injectables pour perdre du poids.

Les chercheurs reconnaissent cependant qu’ils doivent explorer les effets à long terme de la procédure et la tester sur davantage de personnes.

Matthew Kroh, endoscopiste chirurgical à la Cleveland Clinic, qui n’a pas participé à l’étude, appelé le traitement « relativement simple. »

Kroh a souligné que les personnes qui subissent une opération chirurgicale de perte de poids peuvent passer des jours à l’hôpital et des semaines en convalescence. L’ablation de la muqueuse du fond gastrique est réalisée dans un cadre de bureau.

« Il y a du potentiel », a déclaré Kroh à Science News le mois dernier à propos de la procédure expérimentale, « mais je pense que nous devons être prudents. »