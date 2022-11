Une femme patine gracieusement avec son chien et son cheval, laisse Internet bouche bée

Développer un lien affectueux dans sa vie n’est rien de moins qu’une bénédiction et les humains ont souvent un lien si pur avec leurs animaux de compagnie. Maintenant, un clip réconfortant d’une femme passant du temps de qualité avec son chien et un cheval en est la preuve. Une courte vidéo d’une femme patinant gracieusement sur un tronçon de route vide est devenue virale sur les réseaux sociaux. Mais ce qui le rend plus intéressant, c’est qu’elle n’est pas seule mais accompagnée de ses copains, un cheval et un chien. Les animaux ne laissent pas la femme seule même pour une petite seconde et continuent à la suivre.

Alors que le chien surpasse sa vitesse, on peut voir le cheval maintenir le bon rythme pour rattraper la femme. Au milieu de cela, le magnifique lever de soleil et l’abondance de verdure luxuriante en arrière-plan accentuent la vision panoramique à un autre niveau. L’utilisateur de Twitter qui a partagé le clip l’a sous-titré “Bonheur”, laissant Internet absolument impressionné par le lien du trio. Regardez la vidéo ci-dessous :

Tout en répondant au clip, un utilisateur a écrit : « Quelle belle illustration de l’interaction entre un cheval, un chien et un humain. Merci.”

Quelle belle illustration de l’interaction entre un cheval, un chien et un humain… Merci… — Barry Bair (@BSBair) 20 novembre 2022

Un autre a déclaré que le clip est l’exemple parfait d’un monde où les animaux et les humains coexistent cordialement : « C’est un exemple parfait d’un monde dans lequel nous devrions vivre. Tous les animaux sont libres de toute sorte de chaînes, de cordes, etc. Les humains vivent dans un environnement entièrement naturel au lieu de villes en béton sans vie.

C’est l’exemple parfait du monde dans lequel nous devrions vivre. 20 novembre 2022

Un autre a rejoint, “Wow. Quelle personne chanceuse elle est et une façon brillante de faire de l’exercice. La liberté à son meilleur !

Ouah. Quelle personne chanceuse elle est et une façon brillante de faire de l’exercice. La liberté à son meilleur !!— Noranne D (@Noranne) 20 novembre 2022

“Belle, grande et amusante scène d’un humain et de deux copains animaux profitant d’une sortie ensemble”, a commenté un autre.

Belle scène amusante et pleine d’amour d’un humain et de deux copains animaux profitant d’une sortie ensemble.— Rick Langlais (@RCLranger) 20 novembre 2022

Le clip viral a amassé plus de 5,4 millions de vues et plus de deux lakh aime sur le site de micro-blogging.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici