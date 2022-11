Une femme partage un hack de vengeance parfait pour les personnes inclinables dans les avions

Quelle est une habitude qui révèle à quel point une personne est coopérative ? Probablement comment vous vous comportez avec vos co-passagers lors de vols long-courriers. Les personnes qui inclinent leur siège à fond sont certainement considérées comme inconsidérées et souvent il n’y a rien à faire à ce sujet. Jusqu’ici. Une femme a maintenant partagé son complot de vengeance de cerveau sur ces co-passagers. C’est dans le vrai style “La vengeance est mieux servie froide”. Fiona a pris la parole dans l’émission de radio australienne « Fitzy & Wippa » et a révélé qu’elle trouvait l’inclinaison de son siège « inconsidérée » et qu’elle passait immédiatement en mode vengeance. Elle tourne toutes les bouches d’aération du climatiseur dans la direction de son compagnon de voyage.

« Lorsque vous voyagez en classe économique et que la personne devant vous est très inconsidérée et incline sa chaise complètement vers l’arrière. . . Vous connaissez les bouches d’aération du haut ? Vous pouvez les faire pivoter. Je viens de le faire pivoter sur leur visage et de le monter à fond », a déclaré Fiona.

Les animateurs de radio ont ensuite partagé le clip de l’appel téléphonique de Fiona sur leur Instagram. Ils ont écrit : « Des pensées ? Ferais-tu cela?” Jetez un œil ici :

Il semble que les utilisateurs des médias sociaux soient divisés sur le plan. Alors que certains ont mentionné qu’il pourrait être inconsidéré de s’incliner sans demander, d’autres ont fait remarquer qu’ils avaient payé le siège et qu’ils s’inclineraient. Un utilisateur d’Instagram a écrit : “Incliner le dossier du siège est un droit total pour quiconque dans l’avion !”

“Si elle faisait ça pour moi, j’apprécierais beaucoup, il fait chaud dans les avions”, a lu un autre commentaire.

Un troisième utilisateur a mentionné: «Je dois toujours être attentionné, inclinable ou non. Ce n’est pas la première classe où vous avez votre propre espace. Les autres passagers ont également payé leur siège. Cela ne signifie pas que vous devriez simplement vous allonger dans l’espace de quelqu’un et gâcher son voyage juste pour votre confort.

Cependant, incliner vos sièges ne semble pas être le seul incident survenu sur les vols qui suscite le débat « inconsidéré ». Lorsqu’un vol a accidentellement réservé le siège de la fenêtre en double, un enfant a été réduit en larmes lorsqu’une femme a refusé de quitter le siège, a rapporté The Mirror. La mère a mentionné qu’ils étaient sur un vol Ryanair et elle avait spécialement réservé le siège côté hublot pour son fils de 6 ans.

