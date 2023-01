Une femme partage quatre conseils de sécurité révélateurs dans une vidéo “terrifiante” – et tout le monde dit la même chose

UNE FEMME a partagé ses quatre conseils de sécurité révélateurs qui pourraient aider à sauver des vies – et tout le monde dit la même chose.

Miriam Mullins a consulté sa page TikTok pour partager ses conseils avec ses deux millions de followers.

Le message de Miriam avait tout le monde disant la même chose à propos de ses conseils Crédit : TikTok/@miriammullins_

La star de TikTok a partagé quatre conseils pour assurer la sécurité des femmes Crédit : TikTok/@miriammullins_

La star des médias sociaux commence son message : “D’accord les gars, voici quelques conseils de sécurité personnelle qui pourraient littéralement vous sauver la vie.

“Je n’arrive pas à croire que je doive faire une vidéo comme celle-ci, mais je sens que je dois partager certains de ces conseils avec vous.”

Elle encourage ensuite les téléspectateurs à partager la publication et à commenter également leurs propres conseils.

Son premier conseil est de “porter une mini laque ou un désinfectant pour les mains et de le vaporiser sur le visage de quelqu’un si vous êtes attaqué”.

Elle a dit: “Si vous vaporisez ça sur le visage de quelqu’un, ça fait très mal.”

Le deuxième conseil de Miriam s’adresse aux femmes qui vivent seules et qui veulent se sentir plus en sécurité.

La star de TikTok a conseillé aux gens de se procurer un autocollant Méfiez-vous du chien, CCTV ou des bottes pour hommes.

Elle a ajouté: «Obtenez un de ces autocollants de chien de garde, même si vous n’avez pas de chien. C’est si intimidant pour les gens. Ou obtenir CCTV. Procurez-vous des bottes pour hommes et mettez-les devant votre porte d’entrée, car une personne pensera qu’un homme vit chez vous.”

Pour le troisième conseil, elle a conseillé aux femmes de ne pas porter leurs cheveux en «queue de cheval haute» lorsque vous courez ou marchez.

Miriam a conseillé: “Ne mettez pas vos cheveux en queue de cheval, c’est en fait assez dangereux car c’est si facile à saisir.”

Elle a dit qu’il valait mieux le mettre dans quelque chose comme un chignon serré.

Avec son quatrième et dernier conseil, Miriam a recommandé aux gens de ne pas “sur-partager” sur les réseaux sociaux et de ne pas se connecter à des connexions wifi inconnues.

Miriam a déclaré que si les gens voulaient publier sur les réseaux sociaux, il valait mieux publier après avoir quitté un lieu.

Le bref clip a réussi à attirer plus de 48 500 likes et généré plus de 800 commentaires.

Bien que le message ait suscité un énorme intérêt, la plupart des commentateurs ont déclaré qu’il était triste que les femmes aient dû prendre ces mesures et que les hommes étaient ceux qui avaient besoin d’être éduqués.

Un commentaire, qui a gagné près de 130 likes, a déclaré: “Le problème est que nous ne devrions pas avoir à faire ces choses.”

Un autre a écrit : « Merci pour cela. Mais aussi EDUQUER LES HOMMES !!! C’est la seule solution. »

Une troisième personne a ajouté : « Le fait que nous, les femmes, avons besoin de ces conseils pour rester en sécurité est bouleversant. J’ai constamment peur quand je suis seul, surtout dans le noir.

Cela vient après qu’une femme a partagé son hack de sécurité Uber intelligent.

TikToker Brennalina a publié un conseil de sécurité qu’elle utilise chaque fois qu’elle monte dans un Uber dans le but d’aider les autres.

Brennalina a écrit: “Depuis qu’une fille sur TikTok a dit qu’elle laissait des cheveux et des empreintes digitales dans tous ses Ubers, je laisse des cheveux et des empreintes digitales dans tous mes Ubers.”

L’idée derrière le piratage est que si quelque chose arrivait au voyageur dans l’Uber, son ADN serait partout dans la voiture.