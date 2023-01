Une femme partage l’histoire saine de sa rencontre avec SRK quand elle était enfant

Le grand retour de Shah Rukh Khan avec “Pathaan” a fait naître l’espoir qu’il n’y a pas eu d’amour perdu entre Bollywood et ses fans. Qui de mieux placé pour apporter de l’espoir que le Roi de Cœur ? SRK n’est pas le phénomène qu’il est juste en raison de ses performances d’acteur, son charme IRL, son esprit et son honnêteté sont restés frais même si son public a changé au fil des générations.

Avec “Pathaan” qui a balayé le box-office, une utilisatrice de Twitter appelée Rudrani a partagé une histoire de sa rencontre avec Shah Rukh dans son enfance et cela montre un aperçu sain de l’homme derrière le faste de la célébrité. Sa rencontre avec SRK a eu lieu en 2001, lorsque l’acteur était à Kolkata pour ‘Asoka’.

Rudrani était un élève de 6e et bénévole pour un journal. Parmi une foule de journalistes éminents et contre toute attente, SRK a accepté de faire une interview avec elle et il l’a fait pendant 45 minutes ! « Nous sommes tombés dessus. Il était là, occupé à taper sur un communicateur ! Il nous a regardés, a souri et a dit ‘tout d’abord, vous deux devez me dire vos noms’. Ha ! Il nous a longuement parlé de sa vie, nous a traités comme des pairs et s’est excusé chaque fois que son téléphone sonnait”, a écrit Rudrani.

“SRK était humble, doux et drôle tout au long de cette interview. Et nous étions des enfants agités avec de nombreux journalistes qui attendaient dehors. Il nous a parlé pendant 45 minutes !! Son équipe était agacée mais on s’en fichait”, a-t-elle ajouté.

Lisez tout son fil ici:

Même si beaucoup de choses ont changé à Kolkata depuis 2001, le fandom Shah Rukh n’a pas reculé. Certains fans de SRK à Kolkata ont poussé les choses un peu plus haut avec leur célébration dans les rues et une vidéo de celle-ci est devenue virale. Il a été partagé sur Twitter par la journaliste de Zee News, Pooja Mehta.

Les fans de SRK ont pris une affiche géante avec une guirlande de ‘Pathaan’ et l’ont montée sur une calèche. Ils ont sorti une procession avec l’affiche et tout un groupe de cornemuses a joué en accompagnement, le tout ressemblant à quelque chose comme une procession de mariage.

