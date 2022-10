Une femme partage le parcours de son combat contre la dépression, Internet le qualifie d'”inspirant”

La lutte contre la santé mentale entraîne une douleur dont les gens ne souhaitent souvent pas parler. Surtout avec la stigmatisation qui y est attachée. Mais cette femme courageuse brise son silence et fait savoir au monde qu’elle s’est battue contre la dépression. Et qu’elle a gagné. Utilisateur d’Instagram, Keya Irha a révélé qu’elle s’était fait admettre au NIMHANS (Institut national de la santé mentale et des neurosciences). Elle appelle cela la meilleure chose qui lui soit arrivée. Dans le clip partagé par elle, Keya a documenté son parcours depuis son admission jusqu’à son apparence beaucoup plus heureuse. Le clip cumule désormais près de 2 millions de vues. Jetez un œil ici :

Les utilisateurs des médias sociaux font l’éloge de Keya et de sa décision d’obtenir de l’aide pour la santé mentale. Beaucoup d’entre eux ont dit qu’ils étaient fiers d’elle non seulement pour avoir été forte dans cette bataille difficile, mais pour avoir partagé son histoire publiquement. Un utilisateur d’Instagram a écrit : « Obtenir de l’aide est toujours un bon choix. Que ce soit physique ou émotionnel. Les deux doivent être traités. Vous devriez plutôt guider les personnes qui ont peur de sortir pour demander de l’aide. Normalisons la santé mentale, et bravo à vous. Tu es courageux.”

« Il faut d’abord un cœur de lion pour accepter son état et franchir ce pas, dans une société où la santé mentale et les hôpitaux sont encore tabous. Et puis, le dire publiquement », a lu un autre commentaire.

Un troisième utilisateur a écrit : « Heureux de savoir que vous allez parfaitement bien maintenant. Plus de pouvoir pour toi fille.

Keya a parlé de sa lutte contre la dépression pendant quelques années, qui a culminé en 2021. Elle savait qu’obtenir de l’aide était quelque chose qu’elle devait en effet faire pour elle-même. Sans édulcorer son voyage, elle a fait savoir au monde, et son clip a montré les quelques moments de bonheur qu’elle a trouvés à NIMHANS, ses nouveaux amis et les activités qu’elle a faites, et ce n’était pas que des arcs-en-ciel et du soleil. Elle a décrit les premières semaines comme un enfer, effrayant, solitaire et extrêmement difficile. Cependant, elle est sortie de l’autre côté en se sentant beaucoup mieux. Le chanteur a remercié les médecins et les infirmières du NIMHANS. De plus, faire savoir au monde que même si elle ne souhaite jamais que quiconque soit dans un état où il doit être admis pour demander de l’aide, si quelqu’un doit le faire, ce n’est pas la pire chose au monde. Au lieu de cela, elle leur a demandé de garder la tête haute et de guérir.

