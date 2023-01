Une femme partage l’augmentation de sa fréquence cardiaque en regardant “Pathaan” et publie une photo d’Apple Watch

La fièvre « Pathaan » ne semble pas s’arrêter de sitôt car les SRKians sont sur un nuage pour regarder leur roi sur grand écran après quatre ans. Des familles faisant la queue pour assister au premier jour, du premier spectacle aux fan clubs ayant pré-réservé tout le théâtre pour jeter un coup d’œil au retour de la superstar, les admirateurs de Shah Rukh Khan assurent qu’ils ne rateront pas le rythme cette fois. Avec des théâtres pleins à craquer le jour de ” Pathaan “, tout ce que l’on pouvait entendre serait des hurlements, des hululements et des sifflets du public où les louanges seraient insuffisantes pour leur ” héros “. Alors que leurs cœurs sauteraient sûrement un battement, une fan a capté de manière intéressante comment son rythme cardiaque était très élevé pendant « Pathaan ».

L’utilisatrice de Twitter, Neha Ramneek Kapoor, a publié un article sur sa réaction “sans voix” après avoir regardé le thriller d’espionnage sur grand écran. Sa fréquence cardiaque «élevée», comme indiqué sur sa montre Apple, a parfaitement soutenu sa demande de base de fans. Son pouls a augmenté de trois fois en apercevant le roi de Bollywood dans le premier spectacle de Pathaan de la journée.

Partageant la photo de sa montre du théâtre, elle a écrit: “Il y a tellement de choses à dire sur #Pathaan, mais pour l’instant, tout ce que je dirai, c’est que le spectacle de 8h45 était complètement rempli et qu’il n’y avait pas une seule scène où le public n’a pas crié ni sifflé. Et, mon rythme cardiaque a augmenté de 3 fois. Seul SRK peut me faire ça. #PathaanFirstDayFirstShow”

Neha a poursuivi en remarquant qu’elle avait reçu trois de ces alertes sur son Apple Watch qui lui montraient la fréquence cardiaque élevée. Cependant, il s’agissait plus d’une alerte excitée que d’une choquante.

J’ai trois alertes ! Passé un moment fou – Neha Ramneek Kapoor (@PWNeha) 25 janvier 2023

Pendant ce temps, le film de Bollywood le plus attendu a pris d’assaut le box-office mercredi et il a enregistré la plus grande sortie pour un film hindi de l’histoire du cinéma indien. De plus, cela a conduit les exposants à augmenter plus de 300 émissions du film dans toute l’Inde après une fréquentation massive lors de la première émission.

