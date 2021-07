Une femme a récemment partagé une photo d’une tasse de thé sur Reddit que son petit ami a préparée pour elle. Partageant la photo de manière anonyme dans un groupe appelé Casual UK, la femme a pleuré le « sachet de thé » qui a perdu la vie pour un « infusion » aussi pathétique. On pouvait voir que l’infusion servie dans une tasse noire n’avait pas de couleur et qu’il s’agissait d’une simple tasse de thé au lait qui était loin d’être un thé de petit-déjeuner anglais typique. De plus, il y avait de la mousse sur le bord de la tasse, ce qui faisait que le contenu ressemblait davantage à une « soupe ».

Les Britanniques et la plupart d’entre nous dans le reste du monde sont des amateurs de thé. La publication est rapidement devenue virale. Depuis sa mise en ligne, la publication a recueilli plus de 32 000 votes positifs et plus de 2 800 commentaires.

Les amateurs de thé du monde entier étaient angoissés en voyant une telle insulte à leur boisson préférée, ils voulaient en savoir plus sur les morceaux flottant à sa surface. D’autres étaient confus et ne pouvaient pas comprendre comment il était possible de faire un thé aussi «faible». Un utilisateur de Reddit a demandé s’il avait été fabriqué « accidentellement » en utilisant de l’eau froide.

Beaucoup ont qualifié la tasse de thé de « dégoûtante » et certains l’ont décrite comme ayant une apparence anémique. Voyant la couleur pâle du thé, un utilisateur s’est demandé si un vieux sachet de thé avait été extrait d’une poubelle et réutilisé pour faire cette infusion. Une autre personne a demandé si un sachet de thé avait été utilisé.

Un utilisateur a déclaré que c’était la « pire tasse de thé » jamais vue. Une autre a demandé à la femme si son partenaire allait bien parce qu’en regardant la photo de la boisson insipide, il semblait qu’il avait renoncé à la vie.

Une utilisatrice espérait donner une leçon à son partenaire et lui a demandé de lui faire écrire « Je ne dois plus jamais faire de thé terrible » sur deux pages. Cependant, de nombreuses personnes ont estimé que le petit ami ne faisait rien de bon et ne pouvait pas être réformé et ont suggéré à la femme de rompre avec lui.

La femme qui a téléchargé le message est revenue sur le fil et a rassuré les gens sur le fait que son partenaire ne fait généralement pas de tasses aussi terribles.

