Une femme partage comment SRK parlant de la perte de ses parents l’a aidée à faire face à son deuil

« Pathaan » de Shah Rukh Khan, marquant son retour, a reçu le même accueil chaleureux de la part de ses fans qu’il leur a réservé dans tous ses films. SRK est une émotion pour beaucoup de ses fans et comme cela arrive souvent entre artistes et fans, il apporte également consolation et réconfort en cas de besoin simplement en vivant sa vie et en suivant son chemin.

L’utilisateur de Twitter et journaliste Shruti Sonal a partagé certaines des interviews de SRK parlant du chagrin de perdre ses parents et a écrit sur la façon dont ils l’ont aidée à faire face à son propre chagrin après avoir perdu sa mère. « En mai, cela fera 2 ans que j’ai perdu ma mère. J’ai l’impression que c’est arrivé il y a un jour, mais aussi des années auparavant. Pendant des mois, j’ai posé la même question que Fleabag : que dois-je faire ? Que faire de tout l’amour que j’ai pour elle ? C’est là que j’ai trouvé les interviews de SRK sur la perte de ses parents”, a écrit Sonal.

Dans l’une des interviews, SRK a décrit son chagrin d’enfant alors qu’il était assis à côté de sa mère mourante dans son lit d’hôpital. Dans un autre, il a expliqué comment il ne peut pas se faire d’amis et quand il le peut, il ne sait pas comment les garder. Dans la troisième interview, il a expliqué comment il croyait en Dieu pour pouvoir également croire qu’il rencontrerait à nouveau ses parents un jour.

En eux, Sonal a décrit comment elle a trouvé des échos de ses propres émotions.

Je ne pense pas qu’une autre personnalité de l’espace public ait parlé de manière aussi vulnérable de ce que cela signifie vraiment. L’incapacité à les sauver, les regrets d’avoir des non-dits, l’envie d’entendre leur voix une dernière fois. pic.twitter.com/tcARHhIolJ— Shruti Sonal (@shrutisonal26) 3 février 2023

En réponse, les gens ont partagé leurs propres expériences de deuil et ont créé un espace d’expression.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici