Une femme parle de la perte de cheveux qui touche « un tiers des femmes »

Jacqueline Phaby, 69 ans, du Bedfordshire, a déclaré qu’elle avait vécu une expérience similaire, se sentant gênée par ses cheveux clairsemés, ses sourcils la provoquant le plus. Elle a déclaré au Daily Express que ses cheveux étaient tombés à cause de « changements hormonaux liés à l’âge ».

L’alopécie peut rendre les gens gênés et les amener à se retirer des situations sociales, et conduire à une augmentation de « l’anxiété et de la dépression », la Fondation nationale de l’alopécie areata dit.

Jacqueline a ajouté : « Je suis très soucieuse de mon image et je vais régulièrement dans les magasins pour voir comment recycler les vêtements. J’ai un look actuel et je le garde. On me dit souvent que je m’habille bien pour mon âge – mais l’âge n’est qu’une question. nombre.

« Malheureusement, je ne me suis jamais vraiment senti aussi en confiance, même avec les compliments sur mes vêtements, car j’ai toujours été conscient de mes sourcils. Cela a été un tel défi de devoir les dessiner tous les jours et d’obtenir la bonne forme et le bon style pour chaque jour. moi.