Une femme parle de la haine trans en ligne et exhorte les gens à être gentils

De nombreuses personnes sur Internet partagent leur parcours inspirant. Faisant de même, un utilisateur d’Instagram qui s’appelle Trintrin a expliqué ce que c’est que d’être transgenre. Son vrai nom est Trinetra et elle travaille comme médecin et son histoire de faire face à la haine du monde entier est maintenant devenue virale. « Si le service de pédiatrie m’a appris quelque chose, c’est que la haine n’est pas quelque chose avec laquelle on est né. J’ai joué avec des enfants, ri avec eux, dessiné des papillons et des avions pour eux, et aucun d’eux ne m’a demandé pourquoi ma voix ressemblait à celle d’un homme”, a-t-elle écrit dans la légende. appris à craindre les personnes transgenres.

“Cela me brise le cœur que tant de ces enfants puissent un jour grandir pour parler à des personnes trans comme moi de cette façon. La société leur aurait appris à le faire en quelques années”, a-t-elle écrit. Selon le médecin, c’est la société qui apporte la haine dans l’esprit des jeunes. Elle craint également qu’un jour les enfants avec lesquels elle joue ne remettent également en question son.

Dans la légende, elle a également posé une question à la communauté trans. Elle a écrit qu’il y a quelque chose que la communauté doit se demander : “à quelle vitesse faut-il supposer que quelqu’un “passe” ou s’assimile confortablement dans la société cis et dans quelle mesure”. Jetez un oeil au poste:

L’histoire de Trinetra est maintenant devenue virale et recueille tellement de soutien de la part des internautes. “C’est vraiment dérangeant, je me souviens quand je vais dans les toilettes de l’université avec mes amis et que j’ai des conversations avec eux et certaines autres filles du département utilisent pour me donner un regard si étrange comme si un fantôme était entré dans la pièce, cela semble drôle parfois mais déchirant parce que ça fait mal mentalement parfois, Quoi qu’il en soit, je souhaite tous mes meilleurs vœux à toutes mes sœurs et frères trans”, a commenté un utilisateur d’Instagram.

Une autre personne a écrit : « Ces commentaires en disent plus sur les personnes qui les ont publiés que sur vous. Le sexe ne vous définit pas. Votre travail et vos intentions oui. Les gens peuvent être cruels et méchants. Ne leur prêtez aucune attention.”

Quelle est votre opinion sur son histoire?

