Une femme parcourt 30 000 km à travers quatre continents pour livrer de la nourriture de Singapour à l’Antarctique

La plus longue livraison de nourriture au monde, s’étendant sur 30 000 km et 4 continents, a été effectuée par une femme de Singapour qui s’est rendue en Antarctique pour livrer la nourriture d’un client. Sur son compte Instagram, Maanasa Gopal a posté une vidéo documentant son voyage en Antarctique.

La Maanasa a filmé ses voyages et a été aperçue portant un colis alimentaire avec son sac à dos tout au long de son voyage. Elle s’est d’abord rendue à Hambourg en Allemagne avant de continuer vers Buenos Aires en Argentine et de prendre ensuite un vol pour l’Antarctique depuis la ville d’Ushuaia. Maanasa a également souligné comment le voyage avait été neutralisé en carbone en coopération avec le partenaire vert Foodpanda Singapore. Pour terminer la livraison, Maanasa est également vue naviguant sur plusieurs chemins boueux et glacés dans la vidéo. Elle livre enfin la nourriture et termine sa quête.

“Aujourd’hui, j’ai fait une livraison spéciale de nourriture en Antarctique depuis Singapour ! Super excité de s’associer avec les gens incroyables de Foodpanda Singapore pour y parvenir. Ce n’est pas tous les jours que vous livrez des saveurs singapouriennes sur plus de 30 000 km et quatre continents dans l’un des endroits les plus reculés de la planète ! L’ensemble du voyage a été compensé en carbone en partenariat avec nos partenaires verts », a lu la légende de Maanasa pour la vidéo. La vidéo a été publiée le 5 octobre par Maanasa Gopal, originaire de Chennai, et à ce jour, elle compte plus de trente-neuf mille vues.

La vidéo a suscité beaucoup de curiosité chez les internautes et soulevé diverses questions dont la plus importante est « Quelle est la commande ? Quels sont les frais de livraison ? » Alors qu’un autre s’est simplement exclamé: “Incroyable d’admiration devant tout l’effort.” “J’aimerais savoir comment c’était négatif en carbone ..?” a demandé un troisième utilisateur.

Dans un article précédent, elle a révélé qu’elle essayait de lever des fonds pour son voyage en Antarctique en 2021 et cherchait une marque pour le parrainer. Elle a déclaré qu’elle avait souhaité s’associer à Foodpanda et les a contactés avec très peu de suivi. Elle a reçu une réponse de Foodpanda environ un mois après son courrier, disant que la marque tenait à ce que cela se produise.

