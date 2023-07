Une femme paralysée dit qu’un employé blanc de la station-service a refusé d’aider

Les gens se mettent en quatre chaque jour pour prouver à quel point ils ne sont pas vraiment merdiques.

Une histoire sur laquelle nous avons couru Blavité illustré ce point à un tee. Une femme noire de Louisville, dans le Kentucky, nommée Zakiya Wright, s’est adressée à TikTok en larmes à cause du traitement qu’elle a subi dans une station-service locale. Wright est handicapée et confinée à un fauteuil roulant, il y a donc des moments où elle a besoin d’aide pour des tâches spécifiques, et une employée blanche a été plus que grossière avec elle dans cet effort.

« Je suis au 2007 Brownsboro Road, et j’essaie de faire le plein d’essence. Mon fils est dans la voiture avec moi, et je ne peux pas physiquement marcher. Si vous me connaissez, alors vous savez que je suis en fauteuil roulant ; J’utilise l’assistance et j’ai des commandes manuelles. La dame vient de me dire : ‘Je ne sais pas pomper de l’essence’.

Oh, bbb-mais attendez, ça empire! La petite fille blanche poussiéreuse fixa alors ses lèvres gercées pour dire :

« Elle va crier : ‘Si tu conduis, tu peux marcher, n’est-ce pas ?' », a déclaré Wright dans la vidéo. «Et j’essaie de lui expliquer que je ne peux pas marcher. Je suis paralysé. Elle est allée crier, ‘Comment tu conduis?’

Veuillez prendre un moment et regarder la vidéo de Zakiya. Cela va probablement vous rendre fou puis vous faire pleurer…

S’il y a jamais eu un moment pour que Twitter fasse son truc, c’est maintenant. Trouvez cette station-service, trouvez cet employé et faites remonter les chiffres à son patron, au patron de son patron et au patron de ce patron jusqu’à ce que la restitution complète soit faite et que cette petite fille blanche soit publiquement honteuse. Elle va apprendre aujourd’hui.