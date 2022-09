Une femme panique alors que les murs de sa salle de bain suintent de sang, les internautes sont déconcertés

Tout fan de films d’horreur saura que le sang suintant des éviers, des murs et des plafonds est un trope commun utilisé dans la fiction d’horreur pendant des années. Alors que les fans de ce genre apprécient les frissons de regarder de telles scènes mordantes dans les films, on ne voudra certainement pas regarder une telle scène se dérouler dans la vraie vie. Cependant, la résidente californienne Lexy Chidester a été témoin d’une vraie frayeur lorsque les murs de sa salle de bain ont commencé à suinter du sang.

Selon un reportage paru dans The Mirror, la trentenaire a été effrayée lorsqu’elle a remarqué pour la première fois un liquide rouge s’infiltrant dans l’armoire de ses toilettes, mais n’a pas tardé à le considérer comme un gâchis causé par son frère. Mais lorsque le volume du liquide rouge a commencé à devenir plus important avec les jours, Lexy s’est inquiétée car il semblait que les murs saignaient.

Elle était tellement paniquée qu’elle en a fait une vidéo et l’a publiée en ligne, demandant aux gens de l’aide ou des conseils à ce sujet. Internet était convaincu d’une activité paranormale dans sa maison et beaucoup lui ont conseillé de quitter immédiatement la maison « hantée ». Elle a posté plusieurs vidéos sur le même sujet, et certaines d’entre elles incluaient de jouer au célèbre jeu Bloody Mary devant le miroir pour savoir si sa maison était vraiment hantée.

Elle a posté son histoire dans différentes parties, ce qui a fait attendre ses abonnés avec impatience sur la cause de cet étrange phénomène. Cependant, la dernière vidéo a clarifié les choses et la raison s’est révélée très fondée et réaliste, sans rien de paranormal à distance.

Il a été révélé que la rouille, et non le sang, était la cause du mystère après que d’autres commentateurs sur sa vidéo Instagram ont partagé qu’ils avaient également des problèmes similaires avec leurs murs.

« On m’a expliqué que la condensation mélangée à des années de rouille et à l’absence de ventilation – ma salle de bain n’a pas de ventilateur – peut provoquer la liquéfaction de la rouille dans le métal froid ; quelque chose que je ne savais pas avant tout cela », a déclaré Lexy.

Cependant, les passionnés de paranormal et les geeks de l’horreur n’étaient pas les seuls à se contenter d’une cause aussi peu intrigante et étaient visiblement déçus par l’explication après un intérêt accumulé avec tant de vidéos. Ils inondent toujours sa section de commentaires en l’informant que les esprits ne peuvent pas être exclus et qu’elle doit toujours faire attention.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici