Une femme panique à l’enregistrement à l’aéroport alors qu’elle « jette des bagages et attaque les employés parce qu’ils sont sur la liste d’interdiction de vol »

UNE FEMME a été filmée en train de jeter des bagages et de brandir un bâton lors d’un enregistrement à l’aéroport après avoir appris qu’elle figurait sur la liste d’interdiction de vol.

Une vidéo choquante montre que le voyageur passe derrière le bureau avant de ramasser une boîte à lancer alors que sa petite fille pleure de façon hystérique.

La femme non identifiée s’éloigne ensuite avec un homme et l’enfant avant de faire demi-tour, de ramasser le poteau utilisé pour diviser les lignes et de courir vers le personnel.

Sa petite fille crie « maman s’il te plaît » alors qu’elle dit au personnel: « F *** avec moi. Vas-y. »

On ne sait pas où les images ont été prises ni quand, mais en les téléchargeant sur Reddit vendredi, un utilisateur a écrit: « L’ami de papa lui a envoyé ça du travail. De toute évidence, elle figurait sur la liste d’interdiction de vol.

« C’est juste dingue. Je me sens si mal pour le gamin cependant. »

La vidéo montre du personnel masqué devant les bureaux des compagnies aériennes Frontier et Alaska. Le Sun a contacté les deux compagnies aériennes pour commentaires.

On ne sait pas si la femme est sur la liste d’interdiction de vol.

Le clip – qui a été largement partagé sur Reddit – commence par la femme disant : « J’ai besoin de mon billet pour demain. »

Après s’être frayé un chemin derrière le comptoir d’enregistrement, elle crie : « F*** outta here, b***h, fuck with me. »

Elle s’éloigne ensuite avec sa petite fille et un autre homme avant de revenir et de saisir le poteau.

La femme dit au personnel en fuite: « Je vais le faire. »

Un agent de sécurité apparaît alors, l’emmenant loin de la scène.

La TSA déclare : « La liste d’interdiction de vol est un petit sous-ensemble de la base de données de dépistage des terroristes du gouvernement américain (également connue sous le nom de liste de surveillance des terroristes) qui contient les informations d’identité de terroristes connus ou suspectés.

« Les personnes figurant sur la liste d’interdiction de vol ne sont pas autorisées à monter à bord d’un avion lorsqu’elles volent à l’intérieur, à destination, en provenance et au-dessus des États-Unis. »

Le Sun a contacté la TSA pour commenter l’incident.