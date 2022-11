Une femme pakistanaise tombe amoureuse du changement de style du conducteur et l’épouse

Quand il s’agit d’amour, il n’y a pas de limites. Vous vous demandez de quoi parlons-nous ? Au Pakistan, une femme est tombée amoureuse d’un chauffeur et leur histoire d’amour insolite ne manquera pas de vous intriguer. Dans une interview avec Daily Pakistan, la femme a expliqué franchement pourquoi elle était tombée amoureuse de son mari. Elle a révélé que c’était la technique de ce dernier de changer les vitesses dans une voiture qui l’avait attirée vers lui.

La femme, qui est maintenant mariée à son ancien chauffeur, a admis vouloir lui tenir la main alors qu’il changeait de vitesse dans la voiture. Elle a poursuivi en disant à quel point elle admirait la façon dont il avait l’habitude de bouger ses mains lors des changements de vitesse et à quel point elle ressentait souvent le besoin de saisir ses mains.

De plus, la femme a été invitée à dédier une chanson à son mari. Hum Tum Ek Kamre Mein Band Ho Aur Chabi Kho Jaye – elle a dédié ce morceau à leur histoire d’amour, c’est la chanson qu’elle a choisie. Elle a même fredonné quelques lignes de la chanson pour son amant. De plus, le mari a dit en plaisantant : « Chabi Gum ». Il a ri et a répondu que la voiture avait également été volée.

Dans une autre étrange histoire d’amour et de mariage au Pakistan, un enseignant de 52 ans a épousé son étudiant de premier cycle de 20 ans après qu’ils soient tous les deux tombés amoureux. L’enseignant a d’abord refusé la proposition, mais après une semaine, il a accepté d’épouser son élève. Zoya Noor, une étudiante de premier cycle en B.Com, est tombée amoureuse de son professeur, Sajid Ali, à cause de sa personnalité extravertie. Sajid, d’autre part, a dit à Syed qu’il n’avait aucune hésitation à épouser son élève et qu’il n’avait demandé qu’une semaine pour tomber amoureux d’elle.

Tous deux ont déclaré que leurs proches s’opposaient à leur décision de mariage. Alors que l’on disait à l’homme de 55 ans qu’il était “trop ​​beau pour l’épouser”, l’étudiante de 20 ans a déclaré qu’elle n’avait aucun regret après être tombée amoureuse.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici