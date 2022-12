Une femme pakistanaise danse maintenant sur “Batiyan Bujhai Rakhdi” après une vidéo de danse de mariage virale

La fille Mera Dil Yeh Pukare Aaja, Ayesha du Pakistan, qui est devenue une sensation du jour au lendemain avec sa performance virale sur la chanson de Lata Mangeshkar, est de retour avec une autre performance magique, et cette fois c’est sur Batiyan Bujhai Rakhdi de Shazia Manzoor.

Ayesha a enfilé le même costume de salwar vert qu’elle portait au mariage de son amie tout en dansant sur la nouvelle chanson. Des aperçus de sa performance dans l’émission de télévision pakistanaise ont été partagés sur Instagram. Une fois de plus, sa danse hypnotique a impressionné les internautes. La jeune fille obtient des réponses écrasantes du monde entier. Jetez un oeil à la vidéo :

Depuis que la vidéo d’Ayesha est devenue virale, ses followers sur les réseaux sociaux ont rapidement augmenté. La chaîne de télévision ARY Digital, basée à Karachi, a interviewé Ayesha dans un épisode de Wedding Master Class. Ayesha a déclaré à l’animatrice Nida Yasir que son compte Instagram avait ajouté trois millions d’abonnés supplémentaires depuis la vidéo “Mera Dil Ye Pukaare Aaja”.

Jetez un œil à la vidéo qui a changé son destin :

Il y a deux semaines, une Indienne, Asmita, a recréé la vidéo d’Ayesha sur Mera Dil Ye Pukare Aaja. On peut la voir enfiler une magnifique georgette et groover sur la piste optimiste de sa maison. De même, plusieurs personnes ont recréé sa performance. Il y a quelques jours, le garçon tanzanien Kili Paul a également pris d’assaut Internet en recréant la même vidéo. Kili a été rejoint par sa sœur Neema et ils ont cloué les mouvements de danse sur Mera Dil Yeh Pukare Aaja. “J’ai essayé de danser comme cette fille virale”, lit la légende du message. La vidéo a recueilli plus de 2 millions de vues en ligne. A noter, Mera Dil Ye Pukare est une chanson du film Nagin de 1954.

Au cas où vous auriez raté la vidéo, jetez un œil :

Que pensez-vous de la nouvelle vidéo de danse d’Ayesha ? Déposez vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici