Une femme outragée alors qu’elle est licenciée pour avoir été en retard 96% des jours alors qu’elle travaillait à domicile… après que l’entreprise ait espionné sa dactylographie

UNE FEMME a été outrée après avoir été licenciée pour avoir été en retard 96% des jours alors qu’elle travaillait à domicile.

Suzie Cheikho, 38 ans, travaillait pour Insurance Australia Group depuis 18 ans avant d’être licenciée pour « ne pas taper assez ».

Suzie Cheiko a été licenciée de son travail pour « ne pas taper assez » Crédit : Facebook

L’employée travaillant à domicile a été licenciée après que son patron ait suivi son ordinateur à l’aide d’un logiciel de frappe spécial.

Suzie a déclaré qu’elle était restée « choquée et confuse » même si, ironiquement, ses propres performances de travail à distance avaient été insuffisantes après avoir manqué des délais et des réunions, selon la Fair Work Commission (FWC).

L’ancienne consultante avait suivi un plan d’amélioration après que des inquiétudes eurent été exprimées au sujet de ses performances et elle avait été chargée de surveiller la « conformité du travail à domicile ».

Lors de l’examen de ses performances, après avoir été placée sur le plan en novembre de l’année dernière, son entreprise a utilisé un logiciel de suivi pour compter le nombre de frappes qu’elle avait faites pendant la journée.

Quand ils ont vu que les chiffres n’atteignaient pas leurs attentes en février, ils lui ont donné la botte.

Elle aurait avoué à ses collègues : « Parfois, la charge de travail est un peu lente, mais je n’ai jamais travaillé.

«Je veux dire, je peux aller dans les magasins de temps en temps, mais ce n’est pas pour toute la journée. Je dois prendre un peu de temps pour y réfléchir et je vais proposer une réponse. »

L’examen de Suzie a duré 49 jours entre octobre et décembre, a rapporté News AU.

Les résultats choquants ont révélé qu’elle n’avait pas travaillé pendant 44 jours, qu’elle avait commencé son quart de travail en retard pendant 47 jours, qu’elle avait terminé tôt pendant 29 jours et qu’elle n’avait effectué aucune heure de travail pendant quatre jours.

Les jours où Suzie a décidé de se connecter, elle avait « une activité de frappe très faible » et n’a enregistré aucun coup sur 117 heures en octobre, 143 heures en novembre et 60 heures en décembre.

Elle a fait en moyenne 54 coups par heure pendant la durée de son examen, ce qui a montré « qu’elle ne se présentait pas au travail et n’effectuait pas le travail requis ».

Mais la femme a contesté les affirmations lors d’une réunion officielle à la suite de sa surveillance et a déclaré qu’elle utilisait parfois d’autres appareils pour se connecter lorsqu’elle avait des « problèmes de système » sur son ordinateur portable.

« Parfois, la charge de travail est un peu lente, mais je n’ai jamais travaillé », a-t-elle déclaré à ses responsables, selon les conclusions du FWC.

Cependant, le FWC a découvert que lorsque Suzie avait une réunion de performance avec son manager sur Teams, elle avait « F *** » griffonné sur sa main.

Elle a expliqué qu’elle avait « quelques choses qui se passaient » en raison d’une blessure et a déclaré: « J’ai traversé beaucoup de problèmes personnels qui ont causé un déclin de ma santé mentale et malheureusement je pense que cela a affecté ma performance et mon travail. »

Le vice-président du FWC, Thomas Roberts, a conclu que les preuves montraient que Suzie « ne travaillait pas comme elle était tenue de le faire pendant ses heures de travail désignées » pendant qu’elle était surveillée.

Il a constaté que Suzie ne pouvait pas fournir une explication crédible des données à ses employeurs ou tout au long de la procédure FWC.

« Le requérant a été licencié pour un motif valable d’inconduite, je ne doute guère que les facteurs à l’origine de la déconnexion du requérant du travail étaient sérieux et réels », a-t-il ajouté.