Une femme «  oublie  » comment fonctionne la livraison de pizza, prend le sac entier du chauffeur au lieu d’un seul

Certaines vidéos sur TikTok vous laissent avec plusieurs questions avec leur contenu bizarre. La plupart d’entre nous ont eu notre part d’embarras car tout ne nous est pas enseigné à l’avance et certaines leçons sont apprises à la dure, généralement après un événement gênant.

Une telle interaction étrange entre un livreur de pizzas et un client laisse Internet insensible et confusion. L’utilisateur de TikTok @ Breenana999 a partagé une séquence capturée par la caméra de sa sonnette montrant le moment où elle a «oublié» comment la livraison de pizza fonctionne et a gardé le sac entier du livreur et est retournée chez elle.

En téléchargeant la vidéo sur TikTok, la femme a écrit qu’elle pensait au moment où elle «a attrapé le sac entier du pizzaiolo parce qu’elle ne savait pas comment cela fonctionnait.» L’erreur du client est devenue virale sur Internet car le clip amusant a accumulé plus de 2,4 millions de vues sur la plate-forme, rapporte le Miroir.

Dans le court clip, on peut voir un livreur sonner à la porte, elle est sortie et lui a remis l’argent, mais ce qui s’est passé ensuite vous choquera aussi. La femme lui a attrapé tout le sac de pizza et est retournée chez elle.

Le livreur, incapable de traiter la situation hystérique, a semblé ébranlé et a laissé prendre le sac à l’intérieur pendant qu’il souriait sous le porche. Dans la légende, la femme se demandait pourquoi le livreur l’avait laissée attraper le sac entier et la laisser rentrer à l’intérieur au lieu de lui dire tout de suite.

Les internautes rient de l’absurdité de la situation alors que la section des commentaires a été remplie de près de 200 réactions. Un utilisateur déconcerté lui a demandé si c’était sa première fois sur Terre tandis qu’un autre a dit que le livreur l’avait probablement laissée faire parce que la boîte devait être un peu lourde.

Un livreur a déclaré dans les commentaires que cela «se produit un peu souvent». Une personne a dit que le comportement de la femme impliquait qu’elle était maintenant le livreur.

