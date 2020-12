Alors que nous luttons pour faire face aux défis qui nous sont lancés par la pandémie et ses difficultés ultérieures, beaucoup sont également apparus comme le seul signe avant-coureur d’espoir pour de nombreux pauvres et assiégés.

Manshi Sathpati d’Odisha est également l’un d’entre eux. La femme s’est engagée à fournir une éducation gratuite à de nombreux enfants tribaux de Bhubaneswar.

S’adressant à l’agence de presse ANI, Sathpati a déclaré: «C’est un bidonville et leurs parents sont des travailleurs salariés quotidiens. Le gouvernement gère de nombreux projets pour eux, mais ils ne veulent pas quitter cet endroit. J’ai pensé que si je leur enseigne ici même, ils développeront un intérêt pour les études. «

Satpathi a enseigné à ces enfants dans la région de Nala Basti à Rasulgarh près de leurs maisons afin que les enfants n’aient pas à voyager beaucoup et puissent ainsi assister aux cours au fur et à mesure qu’ils ont lieu. Parfois, elle les conduit même sous un arbre.

Satpathi dit que pour l’instant, elle enseigne jusqu’à 40 étudiants et en l’espace d’un an, ils ont également commencé à apprendre l’anglais, l’Oriya, les connaissances générales et les mathématiques.

Beaucoup sont également intéressés par les arts du spectacle et la peinture et Satpathi dit qu’elle les encourage à suivre leur cœur. Elle s’assure également qu’elle donne des cours de danse deux fois par semaine pour les enfants qui s’y intéressent.

Face aux difficultés, il est difficile de rêver maintes fois et cela a également été le cas de ces enfants pauvres. Mais beaucoup d’entre eux rêvent encore de réaliser de grands et Sathpati dit qu’elle les encourage toujours à le faire. Certains d’entre eux veulent devenir médecin, mannequin ou acteurs. «Je les inspire et je leur conseille d’étudier pour qu’ils deviennent ce qu’ils veulent», a-t-elle déclaré à ANI.

Tout en expliquant les défis auxquels elle a été confrontée à ses débuts et même maintenant lorsque les cours sont devenus une caractéristique régulière, Sathpati a déclaré qu’il était très nécessaire de susciter l’intérêt pour les études chez ces enfants. Pour ce faire, elle dit qu’ils leur fournissent des biscuits et des chocolats.

« Après COVID-19[feminine pandémie, je leur enseigne une fois par semaine suite à la distanciation sociale et au port de masques », a-t-elle ajouté.

