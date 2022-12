Une femme obtient sa deuxième maîtrise à 87 ans et est honorée par la législation ontarienne

L’éducation n’a pas de limite et Mme Varatha Shanmuganathan du Canada l’a prouvé juste après avoir terminé sa maîtrise à l’âge de 87 ans. Surpris ? Ce n’est pas ça car il s’agit de sa deuxième maîtrise. Elle a obtenu son premier diplôme de maîtrise au milieu de la cinquantaine à l’Université de Londres. Elle a récemment été honorée par les membres du Parlement provincial à l’Assemblée législative de l’Ontario. Une vidéo d’elle à l’Assemblée législative de l’Ontario a fait surface en ligne et devient virale. Il a été publié sur Instagram par Vijay Thanigasalam. Selon sa biographie Insta, il est député provincial (MPP) de Scarborough-Rouge Park et adjoint parlementaire au ministre de l’Infrastructure.

En lui rendant hommage, il a écrit : « J’ai eu le privilège d’honorer Mme Varatha Shanmuganathan à l’Assemblée législative de l’Ontario, en tant que personne la plus âgée à avoir obtenu une maîtrise de l’Université York et l’une des femmes les plus âgées à avoir obtenu un diplôme d’études supérieures en tout le Canada. » Regardez la vidéo :

Dans la légende, il a mentionné que Varatha amma a enseigné et vécu sur quatre continents différents tout au long de sa vie. Elle a obtenu son premier diplôme de maîtrise alors qu’elle était dans la cinquantaine au Birkbeck College de l’Université de Londres au Royaume-Uni. Après cela, elle a déménagé au Canada en 2004. “En 2019, Varatha amma a appris que l’Université York offrait une incitation à l’exonération des frais de scolarité pour les personnes âgées et a été encouragée par sa fille à postuler au programme de maîtrise”, a-t-il écrit.

Il a également mentionné que malgré tous les défis, y compris la pandémie, elle a terminé son programme.

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à rassembler plus de 110 000 likes. “Félicitations Amma d’avoir utilisé toute l’éducation gratuite à votre disposition. Génial et inspirant !”, a commenté un utilisateur d’Instagram.

Une autre personne a écrit : “La vraie Rockstar.Congradation Amma.Love d’Inde.”

