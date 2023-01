Une femme « obsédée par les tueurs en série », 27 ans, « a poignardé à mort son petit ami et a ri en montrant son corps à un ami lors d’un appel vidéo »

Une femme “obsédée par les tueurs en série” a poignardé son petit ami à mort et a ri en montrant son corps à un ami, a déclaré un tribunal.

Shaye Groves, 27 ans, aurait poignardé Frankie Fitzgerald, 25 ans, dans le cou pendant qu’il dormait.

Un tribunal a entendu comment Shaye Groves a appelé son amie par vidéo et a montré le corps de son petit ami après l’avoir poignardé Crédit : Facebook/Shaye Groves

Frankie Fitzgerald est décédé en juillet dernier 1 crédit

La scène au domicile de Groves à Havant, Hants 1 crédit

On pense que Groves a lancé son attaque après avoir consulté son téléphone.

Le père “aimant” s’est réveillé pour combattre Groves – mais a succombé au coup fatal, ont dit les jurés.

Groves aurait alors appelé par vidéo son amie Vikki Baitup avant de lui montrer le corps de Frankie.

Le copain en détresse l’a signalé à la police.

Dans un appel en larmes au gestionnaire, Vikki a déclaré: “Nous étions en appel vidéo et pendant que nous étions en appel vidéo, elle m’a montré son corps.

“Je regarde des choses criminelles mais c’est réel.

“Je supplie vraiment que ce soit une farce et non réelle, car ça a vraiment l’air réel.

“L’entaille a l’air énorme sur sa gorge.”

Groves, qui “avait des photos de tueurs en série sur son mur”, aurait nettoyé la scène du crime chez elle à Havant, Hants, le 17 juillet de l’année dernière.

Les procureurs ont déclaré que l’odeur d’eau de Javel avait été laissée dans l’air de la propriété par la suite.

Le tribunal a appris que Groves avait sectionné la veine jugulaire interne gauche de Frankie et qu’il avait subi au moins 17 coups de couteau à la poitrine.

Les procureurs ont déclaré que Groves était poussée par la “jalousie” après avoir trouvé des messages entre son petit ami et une fille de 13 ans.

Elle a dit aux flics que l’arme du crime était dans un évier et a déclaré: “J’allais vous appeler moi-même, mais je devais me ressaisir.

“J’ai quand même pris la vie de quelqu’un.”

Le procureur Steven Perian KC a déclaré au tribunal que l’accusé “avait de nombreux livres de gangsters, comme Charles Bronson, sur sa bibliothèque”, ainsi que des photos de tueurs en série.

M. Perian a déclaré: “Le dossier de l’accusation est que l’accusé est une femme manipulatrice, possessive et jalouse et aux premières heures du 17 juillet de l’année dernière, elle a poignardé Frankie Fitzgerald à plusieurs reprises avec un couteau dans sa chambre et l’a laissé mourir sans chercher aucune une assistance médicale pour lui sauver la vie.

“Le meurtre de Frankie Fitzgerald est très probablement un crime passionnel motivé par sa jalousie.

“L’accusé a dit à Vikki Baitup : ‘Je viens de le perdre. Je viens de le perdre. J’ai ramassé mon poignard et je l’ai poignardé dans le cou’.”

Les jurés ont appris que le meurtre de Frankie était planifié après que Groves ait révélé à Vikki son plan pour le tuer.

Groves, de Botley Drive, Havant, nie le meurtre alors que le procès à Winchester Crown Court se poursuit.