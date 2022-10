Une femme non vaccinée se bat contre une greffe devant la Cour d’appel de l’Alberta

Une Albertaine qui a besoin d’une greffe d’organe pour survivre mais qui refuse de se faire vacciner contre la COVID-19 s’est tournée vers le plus haut tribunal de la province, dans le but d’être remise sur la liste des greffes.

Les médecins de transplantation de l’Alberta ont rendu le vaccin obligatoire pour l’admissibilité, mais Annette Lewis refuse de se faire vacciner contre la COVID-19.

En juillet, le juge Paul Belzil de la Cour du Banc du Roi a statué que les droits de la Charte de Lewis n’étaient pas violés par l’exigence de vaccination obligatoire.

Il a statué que la charte ne s’applique pas aux décisions de traitement clinique et ne peut être utilisée pour les médecins établissant des critères pour la transplantation d’organes.

Il y a une interdiction de publication ordonnée par le tribunal sur l’identification de l’organe spécifique que Lewis doit remplacer, ainsi que les noms des médecins et l’emplacement et le nom de l’hôpital.

L’avocate basée à Winnipeg, Allison Pejovic, a comparu par WebEx jeudi matin devant trois juges de la Cour d’appel de l’Alberta.

“Nous sommes ici aujourd’hui pour vous demander non seulement d’annuler la décision du tribunal inférieur… mais d’intervenir et de réparer un tort qui se produit dans cette province”, a déclaré Pejovic. “Il vous sera demandé de vous assurer que le gouvernement arrête d’outrepasser ses limites.”

L’avocat du Justice Center for Constitutional Freedoms a décrit les vaccins COVID comme “expérimentaux” et “non prouvés”.

Les avocats des médecins, de l’hôpital et des services de santé de l’Alberta ont vigoureusement contesté ces allégations.

“Il n’est pas nécessaire que le tribunal se penche sur la sécurité et l’efficacité des vaccins”, a déclaré Daniel Morrow au tribunal. “C’est une décision[quelesmédecins[ontprisepourlespatientsduprogrammedanssonensembleIlnefaitaucundoutequeladécisionestjudicieused’unpointdevuemédical”[thedoctors[madeforthepatientsintheprogramasawholeThere’snoquestionthedecisionissoundfromamedicalperspective”

Morrow a déclaré que les médecins ont vu de première main l’impact de la pandémie, indiquant un taux de mortalité de près de 40% chez les patients transplantés qui ont contracté le COVID-19 avant que les vaccins ne soient disponibles.

L’avocat représentant les médecins a souligné la pénurie d’organes disponibles et a déclaré qu’une équipe clinique décide du placement sur la liste en fonction de ceux qui en ont le plus besoin et de ceux qui ont les meilleures perspectives de survie à court et à long terme.

Il a demandé aux juges de rejeter la candidature de Lewis dans son intégralité.

“Incroyable stress et chagrin”

L’avocat de Lewis a déclaré que sa cliente avait été informée en juin 2021 qu’elle devait être vaccinée pour rester sur la liste des greffes. Pejovic a déclaré que cela avait forcé Lewis à prendre une décision angoissante.

“Cela m’a causé un stress et un chagrin incroyables”, a écrit Lewis dans un affidavit sous serment.

“J’ai fait des allers-retours avec cette décision parce que je ne veux pas mourir. J’ai failli recevoir un vaccin que je ne voulais pas. Je me sentais sous une énorme contrainte à cause de mon désir de vivre, mais ma conscience m’a toujours empêché de le prendre. à la fin.”

Pejovic a insisté sur le fait que son client n’était pas “un extrémiste de droite” ou “un anti-vaxxer”.

“Au moins, elle a eu une chance avec la greffe”, a déclaré Pejovic. “Les intimés la privent de cela maintenant et leurs actions entraîneront sa mort.”

L’avocate représentant les services de santé de l’Alberta et l’hôpital anonyme a rejeté l’idée que ses clients avaient imposé une peine de mort à Lewis.

“Ce n’est pas une question de vaccination forcée”, a déclaré Alisha Hurley. “Elle est libre de refuser et elle l’a fait. Ce que la charte ne fait pas, c’est la protéger des conséquences potentielles de cette décision.”

Les trois juges de la cour d’appel ont réservé leur décision, mais ont promis de rendre un jugement écrit “dès qu’il sera humainement possible”.