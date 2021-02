Une femme noire prendra le commandement de la plus ancienne agence fédérale d’application de la loi pour la première fois en 230 ans

Pamela A. Smith prendra dimanche le commandement de la police américaine du parc, la première fois qu’une femme noire dirigera l’agence fédérale depuis 230 ans, a annoncé jeudi la police du parc.

Smith, un vétéran de 23 ans de la force, dirigera les efforts de l’agence pour protéger les parcs nationaux et les points de repère dans les régions métropolitaines de Washington, DC, New York et San Francisco. L’USPP est la plus ancienne agence fédérale d’application de la loi du pays.

L’une de ses priorités sera de mandater des caméras corporelles pour tous les officiers de l’USPP, a déclaré Smith. Cette initiative débutera à San Francisco au cours de ses 90 premiers jours et s’étendra à tout le pays d’ici la fin de l’année, selon un communiqué de presse de l’USPP.

«Les caméras portées sur le corps sont bonnes pour le public et bonnes pour nos officiers», a déclaré Smith. «C’est l’une des nombreuses mesures que nous devons prendre pour continuer à renforcer la confiance et la crédibilité auprès du public que nous avons été chargé de servir.»

La nomination de Smith est la dernière d’une série de choix historiques pour des rôles de leadership qui mettent l’accent sur la diversité.

Le président Joe Biden, qui avait promis la diversité dans les rôles de leadership, a demandé à Alejandro Mayorkas d’être le premier Latino et le premier immigrant à diriger le département de la sécurité intérieure. Lloyd Austin est également devenu le premier secrétaire à la Défense noire et dirigera le Pentagone.

Biden a également récemment nommé Chiquita Brooks-LaSure pour diriger les Centers for Medicare et Medicaid Services. Si elle est confirmée, elle sera la première femme noire à diriger l’agence fédérale.

Suite à l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain, Yogananda Pittman est devenue la première femme et la première personne noire à servir en tant que chef de la police du Capitole par intérim.

Smith et Pittman sont tous deux des agences de premier plan qui ont récemment été critiquées.

L’USPP a été critiqué pour avoir utilisé une force excessive lors des manifestations de Black Lives Matter de l’été dernier, y compris son implication dans le nettoyage de manifestations pacifiques à Lafayette Park près de la Maison Blanche avant une séance de photos pour le président de l’époque, Donald Trump.

Une nouvelle commission créée par la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, pour enquêter sur l’insurrection du Capitole, a révélé des lacunes dans la communication au sein de la police du Capitole qui pourraient avoir contribué à des échecs de sécurité pendant l’émeute. Le ministère enquête également sur 35 de ses agents dans le cadre de son enquête interne.

