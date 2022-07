Une femme noire meurt après être tombée de la voiture de patrouille de l’adjoint de Géorgie

Les flics n’ont vraiment rien à faire pour répondre aux appels de santé mentale, en particulier ceux qui impliquent des Noirs. Ils ne semblent tout simplement pas savoir faire autre chose que d’être des flics– s’ils peuvent même le faire correctement.

Plus tôt ce mois-ci, 28 ans Brianna Grier du comté de Hancock, en Géorgie, est décédée après avoir été dans le coma à la suite d’une rencontre avec la police qui s’est terminée d’une manière ou d’une autre par sa chute d’une voiture de police. Sa famille a dit 13 WMAZ qu’elle avait reçu un diagnostic de schizophrénie il y a environ une décennie et qu’ils ont appelé le 911 après son retour à la maison entre le 14 et le 15 juillet souffrant d’un épisode schizophrène.

Le père de Grier, Marvin Grier, a déclaré que ce n’était pas la première fois que lui et sa femme devaient appeler le 911 pour obtenir de leur fille l’aide dont elle avait besoin. Mais dans le passé, des ambulances étaient envoyées. Cette fois, deux adjoints du shérif du comté de Hancock sont arrivés et, pour une raison quelconque, ils ont décidé d’arrêter Grier et de la menotter au lieu de lui procurer l’aide médicale dont elle avait besoin.

En effet, selon Nouvelles de la BNC,

“Sa fille a dit aux députés qu’elle avait bu, se souvient Marvin Grier, alors l’un des députés a dit qu’ils la détiendraient pour intoxication jusqu’au matin où elle pourrait obtenir des soins médicaux.”

OK MAIS POURQUOI ???

Pourquoi l’arrestation pour intoxication ? Pourquoi était-ce même nécessaire si elle ne conduisait ni n’attaquait personne ? Et pourquoi attendre le lendemain matin pour obtenir son aide médicale alors que sa famille appelait pour obtenir son aide immédiatement ?

Remarquez, nous n’avons pas encore atteint la partie la plus absurde de cette histoire. Nous devons encore discuter comment elle mourut. Sauf qu’on ne sait pas vraiment comment.

Les parents de Grier ont été informés par le shérif du comté de Hancock, Terrell Primus, que leur fille s’était en quelque sorte frayé un chemin hors de la voiture de patrouille, puis était « tombée » de la voiture. D’une manière ou d’une autre, cela lui a donné deux fractures au crâne.

Je suis désolé, mais pour autant que je sache, les voitures de police sont généralement fermé à clé de l’intérieur pour que les personnes arrêtées ne puissent pas simplement sortir, n’est-ce pas ? Aussi– et je ne suis pas médecin légiste ici – mais comment une chute d’une voiture se termine-t-elle par deux caractéristiques crâniennes ?

Les parents de Grier conviennent que tout cela ressemble à des conneries **.

« Si elle sortait de la voiture, ils devaient la laisser sortir de la voiture. C’est mon interprétation parce que dans une voiture de police, vous ne pouvez pas ouvrir la porte de l’intérieur, il fallait donc l’ouvrir de l’extérieur », a déclaré la mère de Grier, Mary Grier, à WMAZ.

Elle a également dit que si elle “avait su que ça allait se passer comme ça, Dieu sait que je n’aurais pas appelé pour venir la chercher”.

“Je me suis juste effondré et j’ai pleuré parce que c’est juste ridicule qu’elle soit allongée là avec des tubes et des tuyaux partout sur elle sans raison parce que ça n’avait pas à être ça. Ça n’avait pas à être ça », a dit Mary.

Nouvelles de la BNC s’est également entretenu avec Geoffrey Alpert, professeur de justice pénale à l’Université de Caroline du Sud et expert en formation policière, qui a déclaré que les voitures de patrouille sont “TOUJOURS censées être verrouillées de l’intérieur”.

“Sinon”, a-t-il ajouté, “les prisonniers sortiraient tout le temps.”

Le Georgia Bureau of Investigations enquête actuellement sur le cas de Grier et nous espérons que les forces de l’ordre seront tenues responsables, mais la famille dit qu’elle n’a reçu aucun nouveau détail.

Brianna Grier a laissé derrière elle des jumelles de 3 ans. Sa famille a a lancé un GoFundMe avec un objectif de 20 000 $ pour “aider aux funérailles et autres dépenses imprévues”.