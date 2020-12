Un médecin, le principal expert en maladies infectieuses du pays, a tenté de présenter en public pour encourager les citoyens afro-américains à se faire vacciner, a suggéré que la pandémie de coronavirus était un « génocide » contre les Noirs plus tôt dans l’épidémie.

Le Dr Anthony Fauci a tenté de rassurer les Noirs américains qui pourraient hésiter à prendre le vaccin COVID-19 mercredi en soulignant le fait qu’un éminent médecin noir a été impliqué dans son développement.

Mais le Dr Kizzmekia Corbett ou « Kizzy » comme elle préfère être connue sur les réseaux sociaux, qui est le principal scientifique de l’Institut national de la santé pour la recherche sur le vaccin contre le coronavirus, est également le même médecin qui plus tôt dans l’épidémie a tweeté des théories du complot sauvage.

Le Dr Kizzmekia Corbett, un immunologiste des NIH qui a travaillé avec le gouvernement pour développer un vaccin contre le virus contagieux, a suggéré dans un article en avril que la pandémie de coronavirus pourrait être un « génocide » contre les Noirs

En plus de suggérer que la maladie était un « génocide » contre les Noirs, dans un tweet séparé, le Dr Corbett a également laissé entendre que les médecins négligeraient les Noirs américains si les ventilateurs étaient rares, ce qui pourrait les faire mourir.

Corbett a fait partie de l’équipe qui a travaillé avec la société de biotechnologie Moderna sur l’un des deux vaccins à ARNm qui devrait recevoir l’autorisation de la Food and Drug Administration américaine plus tard ce mois-ci.

Ses publications non professionnelles sur les réseaux sociaux sur le travail du gouvernement ont été publiées sur Fox News en avril. Peu de temps après, le Dr Corbett a changé son compte en privé, bien qu’il ait maintenant été rendu public une fois de plus.

Dans des tweets, le Dr Corbett a semblé méprisant le groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche et a suggéré que c’était « en grande partie des personnes (hommes blancs) que Trump avait nommés à leurs postes de directeurs de l’institut blah blah ».

Elle a théorisé qu’ils étaient « redevables de servir Trump, PAS le peuple ».

Lorsqu’elle a reçu un refus sur son poste, l’immunologiste a insisté sur le fait qu’elle ne rejetait pas les hommes blancs, mais plutôt le « système qu’ils organisaient ».

Corbett, qui n’a que 34 ans, a été décrit comme un «scientifique superstar».

Elle est apparue sur CNN et a été félicitée par la vice-présidente élue Kamala Harris pour avoir « mené la charge » dans le développement d’un vaccin contre le coronavirus.

«Le monde vous doit, à vous et à votre équipe, une dette de gratitude», roucoula Harris.

Mardi, le Dr Fauci a pris la parole lors d’un événement organisé par la National Urban League.

Il a déclaré qu’il était important de reconnaître l’histoire du racisme aux États-Unis dans la recherche médicale et de comprendre comment elle a favorisé la méfiance chez certains Noirs.

Mais Fauci a également souligné que les vaccins Covid-19 étaient à la fois sûrs et efficaces, soulignant que les scientifiques afro-américains avaient été impliqués dans leur création.

« Le vaccin même qui est l’un des deux qui a des niveaux absolument exquis – 94 à 95% d’efficacité contre une maladie clinique et presque 100% d’efficacité contre une maladie grave qui se révèle clairement sûr – ce vaccin a en fait été développé dans le vaccin de mon institut centre de recherche par une équipe de scientifiques dirigée par le Dr Barney Graham et son proche collègue, le Dr Kizzmekia Corbett, ou Kizzy Corbett », a déclaré Fauci.

«Donc, la première chose que vous voudrez peut-être dire à mes frères et sœurs afro-américains, c’est que le vaccin que vous allez prendre a été développé par une femme afro-américaine», a ajouté Fauci. «Et ce n’est qu’un fait.

Les Noirs américains et d’autres minorités ethniques ont été touchés de manière disproportionnée par Covid-19, de sorte que les experts prennent sur eux d’essayer de renforcer la confiance dans le vaccin.

Une étude publiée par le COVID Collaborative, le NAACP et UnidosUS a révélé que seulement 14% des Noirs américains croient qu’un vaccin sera sûr et 18% croient qu’il sera efficace.

Corbett a déclaré à CNN qu’elle voyait régulièrement des réticences à la vaccination dans les communautés noires et que le rétablissement de la confiance dans les institutions médicales prendra du temps.

« Je dirais aux personnes qui hésitent à se faire vacciner que vous avez mérité le droit de poser les questions que vous vous posez sur ces vaccins et ce processus de développement de vaccins », dit-elle dans un prochain épisode du podcast de CNN « Coronavirus: Fact vs . Fiction.’

Mis à part les tweets controversés, Corbett a été franc sur le rôle que le racisme systémique a joué dans la pandémie a critiqué l’administration Trump pour le manque de diversité au sein du groupe de travail sur les coronavirus.

« La confiance, en particulier lorsqu’elle a été dépouillée des gens, doit être reconstruite brique par brique et donc, ce que je dis aux gens, c’est d’abord que je compatis, et ensuite que je vais faire mon participer à la pose de ces briques. Et je pense que si tout le monde de notre côté, en tant que médecins et scientifiques, procédait de cette façon, alors la confiance commencerait à se reconstruire.