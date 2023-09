Une femme noire frappée à coups de brique pour avoir refusé les avances d’un homme

Les gens ne sont pas des conneries et le cycle de l’actualité nous le rappelle chaque jour.

Vous avez peut-être vu une vidéo virale circulant actuellement sur une ou toutes vos plateformes de médias sociaux qui montre les blessures subies par une femme noire nommée Rho Bashe après avoir été frappée à la tête avec une brique. Selon elle, l’attaque est due au fait qu’elle a refusé les avances d’un inconnu qui voulait son numéro de téléphone.

Bashe a immédiatement commencé à enregistrer en disant : « Vous tous, cet homme vient de me frapper au visage avec une brique et tous ces hommes noirs ont juste regardé. Cet homme… a attrapé une pierre et m’a frappé au visage parce que je ne voulais pas lui donner mon numéro.

Après avoir réprimandé la foule de spectateurs masculins sensibles qui lui ont demandé ce qu’elle voulait qu’ils fassent à propos de l’attaque, Bashe a répondu :

«Je veux que tu sois un homme et que tu fasses quelque chose. Tu vas laisser un homme me frapper au visage ?

Si ce n’est pas le cas, nous l’avons placé ci-dessous et vous avertissons de faire le point sur votre santé mentale avant de regarder. Ce n’est pas une vidéo sanglante mais elle peut être déclenchante et dérangeante à voir.

Malheureusement, mais généralement, il y a des dizaines de maladroits sur Twitter et au-delà qui répondent par vidéo et envoient des tweets accusant essentiellement Bashe de la façon dont elle a été traitée. Leur argument illogique est qu’elle a déjà commenté le fait que les hommes noirs ne sont pas les protecteurs qu’ils devraient être pour les femmes noires. D’une manière ou d’une autre, les idiots ne réalisent pas à quel point ils ont prouvé son point de vue de manière poignante.

Si que blesser les tendres petits sentiments des idiots, alors cela va faire bien pire.

Professeur au Département de langues modernes Carnegie Mellon, le Dr Uju Anya a envoyé un message concernant les critiques actuelles qui circulent sur Twitter :

« Des hommes noirs qui tirent des informations sur les réseaux sociaux d’une femme noire montrent, selon eux, qu’elle ne « mérite » pas de protection lorsqu’un homme noir lui a fracassé le visage avec une brique pour ne pas lui avoir donné son numéro. C’est la même chose que font les suprémacistes blancs après que des policiers ont assassiné des Noirs pour prétendre qu’ils méritaient de mourir.

Si vous ne pouvez pas respecter cela, toute votre perspective est farfelue.