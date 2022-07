Une femme noire de l’Illinois abattue par un homme blanc qui n’a pas été inculpé

Apparemment, il n’y a pas que les flics qui utilisent “J’avais peur pour ma vie” comme justification de tout acte de violence impliquant une victime noire. En fait, il semble que tout vieil homme blanc avec une arme à feu peut utiliser l’excuse périmée comme béquille après le meurtre d’un Noir et éviter les accusations tant qu’il s’appuie sur ces mots magiques.

Selon WGN 924 ans Aaliyah Ivoire de Park Forest, Illinois, était en route pour Chicago samedi après-midi pour passer du temps avec des amis quand elle et sa voiture ont été abattues par derrière après un prétendu incident de rage au volant. Actuellement, rien n’indique que l’homme blanc qui a tiré sur elle et lui a tiré dessus six fois a été inculpé dans la fusillade.

« J’essayais de m’en remettre, mais dès que j’ai essayé de m’en remettre, l’homme n’a pas voulu me laisser passer. Alors il a essayé de me chasser de la route. Alors j’ai quand même essayé de me mettre devant lui pour pouvoir m’enfuir », a déclaré Ivory. Renard 32 de son lit d’hôpital.

Ivory et le tireur anonyme avaient dissimulé des permis de transport, mais Ivory a déclaré qu’elle n’avait jamais sorti son arme.

« Il a dit à quelqu’un que j’avais pointé mon arme sur lui. Nous sommes tous les deux porteurs cachés. J’avais tellement peur que je ne pouvais même pas atteindre mon arme assez vite », a déclaré Ivory. «Mon arme a une sécurité dessus. Ils peuvent faire n’importe quel type de test pour voir que je n’ai jamais déchargé mon arme à feu ou quoi que ce soit.

Ivory a déclaré avoir subi “deux balles dans le dos, une à 2 centimètres de ma colonne vertébrale”, mais heureusement, elle a pu s’arrêter sur la I-57 et des témoins ont couru pour l’aider avant qu’elle ne soit transportée d’urgence à l’hôpital dans un état critique. .

Les membres de la famille d’Ivory ont raconté une histoire similaire à WGN, mais ils ont également mentionné que le tireur “l’a appelée un nom raciste” et “elle l’a appelé un nom en retour” avant “qu’il ne soit derrière elle” et “la prochaine chose que vous savez, les balles ont commencé à tirer .” La famille a également déclaré qu’un détective leur avait dit que le tireur avait dit qu’il craignait pour sa vie et qu’il avait été libéré sans inculpation.

“Ils ont dit qu’il craignait pour sa vie”, a déclaré la mère d’Ivory. “Mais ma fille a reçu une balle dans le dos.”

Exactement. Je vais juste aller de l’avant et énoncer l’évidence ici : un homme noir qui a tiré six fois sur une femme blanche serait dans une cellule en ce moment, quel que soit son permis, et prétend qu’il craignait pour sa vie.-surtout si sa victime a été abattue par derrière.

Pendant ce temps, Ivory a un long chemin à parcourir avec une balle logée dans sa colonne vertébrale et des dommages à d’autres parties de son corps.

“Une opération qu’elle doit subir est dans sa main parce qu’elle a levé la main pour bloquer la balle”, a déclaré sa sœur, Kimberly Ivory. “Il s’est brisé comme 30 os dans sa main.”

Quant à l’enquête sur la fusillade, nous ne savons presque rien.

“Selon l’unité d’enquête, les deux parties impliquées dans cet incident coopèrent à l’enquête”, a déclaré la police de l’État de l’Illinois dans un communiqué. “L’enquête est toujours ouverte et en cours.”

Selon Fox 32 : « Toute personne ayant été témoin de la fusillade ou disposant d’informations est priée de contacter le FAI par téléphone au 847-294-4400 ou par e-mail à [email protected] Les témoins peuvent rester anonymes.

On ne peut que se demander pourquoi il y a autant d’ambiguïté dans un cas où une seule personne a tiré avec une arme et l’autre a reçu six balles.