Une femme noire âgée poursuit la ville de Fort Worth, au Texas, après que la police l’aurait forcée, ainsi que son mari, à quitter leur maison sous la menace d’une arme et les avoir attachés pendant des heures alors qu’ils saccageaient leur maison lors d’un raid de drogue bâclé.

Nelda Price, 69 ans, a intenté une action en justice au nom d’elle et de son mari John Price, également 69 ans, accusant la ville d’avoir violé leurs droits des quatrième et 14e amendements contre les fouilles et les saisies illégales.

Les deux hommes se détendaient à la maison en pyjama après avoir dîné le 11 mars, lorsque la police de Fort Worth aurait ouvert la porte et est entrée avec leurs armes à feu.

À l’époque, Price et son mari John (à droite) – décédé cinq semaines après l’incident – se détendaient en pyjama. Ils ont été retenus avec des attaches à l’extérieur de la maison où ils ont été forcés d’attendre pendant des heures, selon le procès.

Selon la plainte, plusieurs officiers «ont pointé leurs armes sur M. et Mme Price et leur ont crié de mettre la main en l’air et leur ont ordonné de marcher vers eux».

Le couple a été retenu avec des attaches zippées et a déménagé dans leur cour avant, où ils auraient été gardés pendant des heures à la vue du public alors que les flics ont saccagé la propriété.

Terrifiée et confuse, Price a déclaré qu’elle avait demandé à plusieurs reprises pourquoi ils faisaient des descentes chez elle, mais les agents ont refusé de répondre à ses questions.

« Les agents ont alors commencé à interroger M. et Mme Price s’ils avaient des pseudonymes et si un garçon mexicain apportait un colis à leur domicile », indique la plainte.

Après l’épisode, le couple a été autorisé à rentrer à l’intérieur de la maison, où ils ont trouvé un luminaire cassé et leur porte endommagée en raison du raid.

Ils ont également trouvé une copie d’un mandat de perquisition sur la table révélant que des flics recherchaient de la méthamphétamine dans le cadre d’une enquête sur les stupéfiants.

« S’ils avaient fait un bon travail de police … ils auraient su qu’ils avaient complètement tort », a déclaré l’avocat du couple, Kay Van Wey au Star-Telegram.

À aucun moment, la police n’a expliqué pourquoi le couple avait été forcé de quitter son domicile sous la menace d’une arme.

Van Wey a déclaré qu’aucun article n’avait été saisi lors de la fouille bâclée et que ce n’est que « plusieurs heures plus tard » qu’un autre officier est arrivé sur les lieux pour dire aux flics que les prix n’étaient pas suspects.

Le procès allègue que la police a causé « d’importants dommages matériels » ainsi que « des frais médicaux imprévus » à M. Price, qui avait souffert d’un épisode médical pendant le raid.

Le vieil homme était en retard pour ses médicaments pour le cœur et avait supplié les flics de leur permettre de prendre ses médicaments – qu’ils auraient ignorés.

John Price, 69 ans, a subi un épisode médical pendant le raid, mais ses appels à prendre ses médicaments ont été ignorés par les flics, selon le procès

Une ambulance a finalement été appelée pour M. Price qui a été soigné sur la pelouse pendant que les flics poursuivaient leur raid à l’intérieur, selon le procès.

« À aucun moment, aucun policier de Fort Worth n’a expliqué pourquoi M. et Mme Price ont été forcés de quitter leur domicile sous la menace d’une arme à feu ou pourquoi il était nécessaire de détenir M. et Mme Price menottés alors que M. Price souffrait d’une urgence médicale. », a déclaré le costume.

La police a également refusé de laisser les prix changer de leurs vêtements de nuit ou de les « retirer du public et des voisins, les soumettant ainsi à la honte et à l’embarras ».

Dans les jours et les semaines qui ont suivi le raid, les Price ont affirmé qu’ils souffraient de « stress, d’anxiété et d’angoisse progressivement croissants à cause de leur expérience ».

M. Price est décédé environ cinq semaines après l’incident, mais sa cause de décès n’a pas été déterminée.

DailyMail.com a contacté la ville de Fort Worth et le service de police de Fort Worth pour obtenir des commentaires.

Nelda Price, une assistante médicale, a décrit l’incident comme un « cauchemar » auquel elle ne s’attendait pas.

Van Wey a déclaré que l’incident était un autre exemple de brutalité policière et un problème systémique plus profond au sein du département de police de Fort Worth. L’incident survient au milieu d’un an de manifestations contre la brutalité policière à travers le pays

Elle a déclaré qu’elle se sentait obligée d’intenter une action en justice après la mort de Breonna Taylor, qui a été tuée lors d’une enquête policière bâclée dans le Kentucky en mars.

«J’étais réticent à agir. Ce n’est pas dans ma nature d’être celui qui prend position pour mes droits, mais je ne pouvais tout simplement pas laisser tomber cela. Après avoir entendu dire que la police dans l’affaire Breonna Taylor avait été libérée si facilement, je savais que je devais parler et défendre ce qui nous était arrivé », a déclaré Price.

« L’incident témoigne d’un problème systémique plus profond au sein du département de police de Fort Worth, qui est entaché de cas continus de profilage racial, de perquisitions et saisies illégales, d’une force excessive inutile, d’une formation inadéquate concernant l’utilisation des caméras corporelles, l’emploi et la rétention d’agents avec un antécédents d’abus et de ne pas discipliner adéquatement les forces de l’ordre en cas d’inconduite », a-t-elle déclaré.