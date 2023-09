Une femme noire de 60 ans battue à coups de canne dans le métro de New York

Les gens ne sont pas des conneries, pièce n°999.

Selon NBC New York, une femme noire de 60 ans identifiée par la police de New York comme étant Laurel Reynolds a été battue sans pitié par un homme blanc de 43 ans nommé Norton Blake sur un quai du métro de New York à Harlem. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux en partie parce que les gens aiment enregistrer la violence, mais aussi parce que les gens filmaient au lieu d’aider cette sœur à repousser un agresseur diabolique.

On vous prévient que la vidéo n’est pas sanglante, mais elle est graphique et peut être pour le moins angoissante. Veuillez faire le point sur votre santé mentale avant d’appuyer sur play.

Comme vous pouvez le voir dans le clip, l’homme tente de poignarder la femme avec un parapluie avant de prendre le contrôle de sa canne et de la frapper à plusieurs reprises à la tête, au ventre, aux jambes, aux bras, au dos et aux mains. Lorsque la canne se brise, il continue de lui donner des coups de pied et des coups de poing alors qu’elle gisait, impuissante, sur le sol sale du métro.

Le simple fait de taper ces mots est exaspérant. Bien sûr, personne ne veut gronder un psychopathe à bord d’une rame de métro, mais bon sang, personne n’a-t-il le cœur, l’esprit, la colonne vertébrale morale pour venir en aide à une femme noire âgée ? La question est rhétorique, la réponse est on ne peut plus claire.

D’autres navetteurs qui ont vu la vidéo mardi ont commenté que personne ne semblait intervenir ou n’avait proposé d’intervenir pour aider la femme – et n’étaient pas surpris. « Les gens ne s’impliquent plus comme avant », a déclaré Irene Richardson. « Dieu merci, elle est en vie. C’est une bénédiction en soi.

Pensées et prières. Hé Merci.

La police de New York enquêterait sur cette attaque. Si vous avez des informations ou pouvez aider de quelque manière que ce soit, contactez la hotline Crime Stoppers de la police de New York au 1-800-577-TIPS (8477) ou pour l’espagnol, au 1-888-57-PISTA (74782).