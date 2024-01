Une femme noire de 43 ans atteinte de vitiligo affirme que son état de peau a été en partie inversé après avoir subi deux AVC

Par Emily Joshu Health Reporter pour Dailymail.Com





Iomikoe Johnson, 43 ans, affirme que sa peau a changé de couleur après deux coups

Mme Johnson souffre de vitiligo, une maladie auto-immune qui fait perdre la couleur de la peau

LIRE LA SUITE : Le tout premier médicament à domicile contre le vitiligo est approuvé par la FDA







Une femme du Texas atteinte de vitiligo affirme que ses deux accidents vasculaires cérébraux ont fait changer de couleur sa peau et retrouver sa teinte normale.

Iomikoe Johnson, 43 ans, a reçu un diagnostic de vitiligo à l’âge de 25 ans, une maladie auto-immune qui fait perdre sa couleur à la peau par plaques.

Mme Johnson, qui est noire, estime qu’environ 60 % de son corps est devenu blanc en raison de son état.

Mais après avoir subi deux accidents vasculaires cérébraux, elle a commencé à voir ses symptômes de vitiligo commencer à s’inverser – ce qui, selon elle, pourrait être lié aux médicaments qui lui ont été prescrits après les accidents vasculaires cérébraux.

Le vitiligo de Mme Johnson a commencé sous son œil et sur son bras. Au fil des années, la maladie s’est propagée à environ 60 % de son corps.

Mme Johnson affirme maintenant que sa peau a commencé à redevenir normale

Mme Johnson a commencé à prendre sept médicaments différents après ses accidents vasculaires cérébraux pour prévenir de futurs accidents vasculaires cérébraux, qui, selon elle, ont provoqué des changements dans la couleur de sa peau.

Le vitiligo est un trouble chronique qui se développe lorsque les cellules de la peau qui produisent le pigment sont détruites, ce qui donne à la peau d’une personne une couleur blanc laiteux.

Il n’existe actuellement aucun remède contre cette maladie, bien que certains traitements puissent aider à restaurer la couleur perdue de la peau.

La peau commence généralement à changer de couleur en premier autour des mains, du visage, des organes génitaux ou des zones autour des ouvertures du corps, comme la bouche.

Les personnes atteintes de vitiligo peuvent également remarquer que les cheveux de leur cuir chevelu, leurs cils, leurs sourcils ou leur barbe deviennent prématurément blancs ou gris.

Cette maladie peut affecter les personnes de tous types de peau, même si elle est généralement plus visible chez les personnes à la peau noire ou brune.

Les experts estiment que 2,8 millions d’Américains souffrent de vitiligo et que cette maladie touche 70 millions de personnes dans le monde.

Mme Johnson a déclaré: « Un jour, je me suis réveillée et j’avais une tache sous l’œil et une tache sous le bras. Je suis allé voir mon médecin traitant qui m’a recommandé un dermatologue, puis on m’a diagnostiqué un vitiligo à la suite de cette visite.

Son état s’est progressivement aggravé, provoquant l’apparition de taches blanches sur son corps et un matin de 2020, elle s’est réveillée avec des troubles de l’élocution et une vision floue.

Elle a déclaré : « J’ai dit à mon mari que je ne me sentais pas bien et que je pensais que je devais aller à l’hôpital.

«Ils ont découvert que j’avais eu un accident vasculaire cérébral.»

Trois ans plus tard, elle a eu un autre accident vasculaire cérébral qui l’a fait s’effondrer en marchant.

Mme Johnson a commencé le mannequinat depuis qu’on lui a diagnostiqué du vitiligo. «J’adore l’état de ma peau. Je suis belle et unique à ma manière, et je me fiche vraiment de ce que pensent les gens”, a-t-elle déclaré.

Mme Johnson a commencé le mannequinat depuis qu’on lui a diagnostiqué du vitiligo. «J’adore l’état de ma peau. Je suis belle et unique à ma manière, et je me fiche vraiment de ce que pensent les gens”, a-t-elle déclaré.

« Cela signifiait que je n’étais plus capable de marcher, que je ne pouvais pas parler et que j’avais perdu toutes mes capacités motrices. J’ai également dû suivre une thérapie physique pour retrouver mes forces et mes fonctions”, a-t-elle déclaré.

«J’ai suivi six semaines de physiothérapie.»

Les tests ont montré que Mme Johnson souffrait d’un trouble de la coagulation sanguine, ce qui provoque la formation de caillots dans tout le corps. Cela peut augmenter le risque d’accident vasculaire cérébral, qui survient lorsque l’apport sanguin à une partie du cerveau est bloqué.

Mme Johnson affirme que depuis ses accidents vasculaires cérébraux, une partie de sa pigmentation – la quantité de mélanine dans la peau, qui détermine la couleur – est revenue à ce qu’elle était avant le début de son vitiligo.

«Une partie de ma pigmentation est revenue», a-t-elle déclaré. «J’ai été choqué quand j’ai vu la repigmentation sur mon nez.»

Mme Johnson a noté que la plupart des changements qu’elle a observés concernent son nez et son front.

Elle pense que la combinaison de sept médicaments qu’elle prend pour réduire son risque d’accident vasculaire cérébral aurait pu conduire à une repigmentation.

Ceux-ci incluent souvent des médicaments antiplaquettaires comme l’aspirine, qui empêchent les plaquettes – la partie du sang qui l’aide à la coagulation – de s’agglutiner et de former des caillots. Les anticoagulants sont également un choix courant pour réduire le risque de caillots.

Les chercheurs ont suggéré que certains médicaments comme les anti-inflammatoires, les médicaments pour prévenir le paludisme et les antipsychotiques pourraient entraîner une décoloration de la peau.

“Si toute ma pigmentation revenait, cela ne me dérangerait pas, mais je vis avec le vitiligo depuis plus de 20 ans et cela serait déroutant pour ma famille”, a déclaré Mme Johnson. Elle est photographiée ici avant son diagnostic

“Si toute ma pigmentation revenait, cela ne me dérangerait pas, mais je vis avec le vitiligo depuis plus de 20 ans et cela serait déroutant pour ma famille”, a déclaré Mme Johnson.

On ne sait pas si la peau de Mme Johnson se rapprochera de ce à quoi elle ressemblait avant son diagnostic de vitiligo (ici), mais elle a déclaré qu’elle serait à l’aise dans sa peau de toute façon.

On ne sait pas si la peau de Mme Johnson se rapprochera de ce à quoi elle ressemblait avant son diagnostic de vitiligo, mais elle a déclaré qu’elle serait à l’aise dans sa peau de toute façon.

Cependant, la décoloration causée par des médicaments comme les anticoagulants pourrait être due à des ecchymoses, suggère la British Heart Foundation.

Cependant, l’accident vasculaire cérébral lui-même pourrait entraîner des changements dans la couleur de la peau.

L’American Stroke Association déclare qu’environ 30 à 40 pour cent des survivants d’un AVC souffrent de complications, notamment des douleurs à la tête, aux muscles, aux articulations, aux épaules et aux nerfs.

Selon l’agence, un signe de douleur post-AVC est un changement de couleur de la peau, ainsi qu’un engourdissement, des picotements, des brûlures, des douleurs et une diminution de l’amplitude des mouvements.

Cela pourrait également entraîner des modifications de la texture de la peau.

«Au fil du temps, un apport insuffisant d’oxygène et de nutriments peut entraîner un changement de texture de la peau du membre affecté», déclare l’American Stroke Association.

«Dans certains cas, elle devient brillante et fine, dans d’autres, épaisse et écailleuse.» Éviter tout contact ou laver la peau douloureuse contribue à cette accumulation.

Mme Johnson ne sait pas si sa peau continuera à changer de couleur alors qu’elle continue de prendre des médicaments pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux. Cependant, elle s’est lancée dans le mannequinat et s’est sentie bien dans sa peau.

“Si toute ma pigmentation revenait, cela ne me dérangerait pas, mais je vis avec le vitiligo depuis plus de 20 ans et cela serait déroutant pour ma famille”, a-t-elle déclaré.

“Mais comme c’est moi de toute façon. Je suis toujours belle, donc ça ne me dérangerait pas.

«J’adore l’état de ma peau. Je suis belle et unique à ma manière, et je me fiche vraiment de ce que les gens pensent.

«Je suis propriétaire de qui je suis et je vis ma vie à ma façon.»