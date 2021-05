Une femme noire condamnée à une amende de 28 000 roupies pour avoir parlé « trop fort » au téléphone dans le Michigan

Une femme noire du Michigan, aux États-Unis, a été condamnée à une amende de 385 $ après que son voisin blanc a appelé les flics sur elle pour avoir parlé trop fort sur son téléphone le jeudi 27 mai. Diamond Robinson se promenait sur Cushing Street à Eastpointe, Michigan lorsqu’elle a été approchée par son voisin qui lui a demandé si elle pouvait soit raccrocher son téléphone, soit baisser la voix. Cependant, Robinson a dit à sa voisine de s’éloigner de son visage. La dame est passée devant elle mais près de trois minutes plus tard, la police d’Eastpointe est arrivée sur les lieux, a rapporté Nouvelles de Fox 2.

Pour raconter son expérience au monde, Robinson est allée sur Facebook Live et a enregistré tout l’incident, qui montrait trois flics lui disant d’entrer chez elle alors qu’elle était odieuse.

Elle leur demande : « Comment vais-je aller en prison ? Qu’est ce que j’ai mal fait? Alors, je peux aller en prison pour être trop bruyant ? J’espère que vous savez que tout cela est enregistré », et demande quelle loi stipule qu’elle ne pouvait pas parler au téléphone dans son quartier.

Alors qu’elle continuait à enregistrer, les agents se sont rendus à leur véhicule et lui ont écrit un billet de 385 $ et l’ont laissé dans sa boîte aux lettres lorsqu’elle a refusé de l’accepter. Elle a exprimé son incrédulité à l’idée d’obtenir une contravention pour nuisance publique à cause du bruit au téléphone. Elle a souhaité aux officiers « une journée terrible », alors qu’ils partaient.

Robinson a raconté tout l’incident dans la légende de la vidéo et a ajouté qu’elle espérait ne pas être la prochaine victime de Black Lives Matter. Le clip a recueilli plus de 37 000 vues et plus de 2 000 commentaires.

Robinson a également affirmé qu’elle était ciblée parce qu’elle est noire, mais envisage de lutter contre le ticket. Elle a qualifié la voisine de « Rebecca » et a expliqué qu’elle venait d’emménager dans le quartier il y a quelques semaines. Rebecca, qui n’a pas voulu commenter l’incident, a déclaré au site d’information que l’amende « parlait d’elle-même ».

Après l’incident, Robinson a installé des caméras de sécurité à l’extérieur de son domicile.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici