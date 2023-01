Une femme noire attaquée par des employés du magasin pour avoir trouvé 50 $

Les gens ont beaucoup d’audace ces jours-ci, mais pas plus qu’aucun plus que les blancs. Ils sont l’étalon-or de l’audace, du droit et du nerf muthaf *** in ‘.

Selon un rapport en Fox26Houston, une femme noire de 65 ans nommée Betty Smith appelle à l’arrestation de plusieurs employés de Lindemann Grocery Store. Smith était en train d’acheter un dessert pour elle et son fils ayant des besoins spéciaux lorsqu’elle a trouvé 50 $ par terre. Elle a plaisanté à la caissière que ce devait être son jour de chance, l’enfer s’est déchaîné.

La caissière blanche a dit à Smith qu’elle ne pouvait pas prendre l’argent car il pourrait appartenir à son amie qui aurait visité le magasin quelques heures auparavant. Les employés du magasin ont refusé d’appeler ses courses, puis l’ont enfermée à l’intérieur du magasin et lui ont arraché l’argent des mains. Lorsqu’elle a essayé de se défendre, elle a été poussée et physiquement maîtrisée.

Comme nous l’avons dit, les médaillés d’or muthaf ***in ‘nerveux. Ce qui aggrave la situation, c’est que Smith et sa petite-fille Dezteni Cyrus ont été arrêtées lorsque les employés ont appelé la police. Ils ont fait une déclaration aux agents qui ont répondu et Smith dit qu’ils ont simplement cru sur parole sans jamais lui demander ce qui s’était passé.

Le gérant du magasin n’était pas là à ce moment-là, mais après avoir appris ce qui s’était passé, il a licencié les trois employés le lendemain et s’est excusé auprès de Smith.

« Ils m’ont proposé d’aider à payer la caution et m’ont proposé de me donner le billet de 50 $ et tout le soutien dont j’avais besoin, mais je n’en voulais pas », explique Smith, un client de longue date du magasin. “J’ai l’impression que lorsque les choses se calment, la même chose va m’arriver à nouveau.”

