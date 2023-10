Une femme noire affirme qu’une femme blanche l’a mordue, lui a arraché des « touffes » de cheveux dans le métro et qu’un policier est resté là et a laissé faire

Une femme noire dans le métro de Londres a été agressée racialement, ce qui lui a arraché des touffes de cheveux et des traces de morsures lors d’un récent voyage dans le métro britannique.

Elle a également déclaré que même si un policier en repos était assis à proximité, l’incident n’a pas été stoppé avant qu’elle ne soit blessée.

Selma Taha, directrice de Southall Black Sisters, a signalé un incident survenu le 29 septembre vers 23h30 BST. Elle et deux amis, dont l’un a également été attaqué, se trouvaient dans un train de la ligne Northern reliant Camden Town à King’s Cross.

Selma Taha affirme qu’une femme dans le métro de Londres l’a agressée le 29 septembre. (Photos : Facebook/Selma Taha, X/Nadine Writes)

La police britannique des transports a identifié la suspecte âgée de 30 ans et l’a incarcérée pour l’attaque. Elle a été arrêtée parce qu’elle était soupçonnée d’agression et d’atteinte à l’ordre public aggravée par le racisme. La femme n’est plus en détention après avoir été libérée sous caution.

Taha affirme qu’une femme a poussé une valise vers eux et lorsqu’ils lui ont demandé de la retirer, elle a lancé une tirade raciste, les traitant notamment d’« esclaves » et faisant des commentaires désobligeants comme « Ce n’est pas de ma faute si tu es inférieur à moi » et exprimant comment elle n’avait pas de « j’aime les femmes noires ».

L’agresseur a ensuite émis des sons de singe pour invoquer une moquerie raciale séculaire.

Elle ne s’est pas arrêtée là. La femme a ensuite attaqué physiquement Taha.

« La femme a alors commencé à enlever des touffes de ses vrais cheveux ; c’était partout », a déclaré le réalisateur. «Puis elle s’est attaquée à mes cheveux. Elle m’a mordu à travers mes vêtements. Je sentais une brûlure et je criais : « Elle me mord ». »

Taha a déclaré qu’elle pensait que la femme était « repartie avec de la chair dans la bouche ».

Les passagers ont pris la parole mais ne sont pas intervenus, y compris un détective en congé qui s’est identifié plus tard. Taha pense qu’une intervention plus précoce de l’officier aurait pu empêcher l’escalade.

« J’étais furieux, j’étais furieux contre lui. Je lui criais dessus et je jurais en disant : ‘Tu as laissé faire ça… c’est à cause de toi que j’ai été attaquée !’ », se souvient-elle.

Taha a déclaré que l’agent avait agi comme s’il n’avait pas vu l’incident devenir physique et qu’il avait seulement entendu la dispute. Taha pense que cela valide les actions de l’agresseur présumé.

« J’ai senti qu’il validait son comportement et l’enhardissait. Et cela a validé mon expérience de me sentir sans valeur », la femme noire déclaré à la BBC.

Le rapport de police donne une version différente du comportement du policier, affirmant qu’il les a séparés avant le contrôle.

« Un agent de la police métropolitaine en congé est intervenu et a séparé le groupe avant d’escorter les passagers à l’arrêt suivant, King’s Cross, et d’appeler BTP à l’aide », a déclaré la police à propos de l’incident de fin de soirée.

Taha a signalé l’agression aux autorités supérieures, notamment au commissaire aux victimes de Londres et au bureau du maire chargé de la police et de la criminalité, et s’est rendu chez le médecin pour recevoir une injection contre le tétanos et des antibiotiques après l’attaque.

Elle a également déposé une plainte contre l’agent auprès de la Direction des normes professionnelles du Met lorsqu’elle n’a pas reçu de mise à jour sur son cas.

Les forces de l’ordre ont affirmé fournir un « soutien approprié », tandis que le MET affirme soutenir l’officier accusé dans le cas où il ne protégerait pas les trois femmes.

« Le policier impliqué bénéficie d’une aide sociale pendant ce processus », a déclaré le MET, ajoutant que sa plainte avait été transmise au Bureau indépendant de conduite de la police.

« Nous évaluerons la saisine en temps utile pour déterminer si des mesures supplémentaires sont nécessaires de notre part », a déclaré le FIPOL. ditselon le Telegraph.

La commissaire aux victimes de Londres, Claire Waxman, a communiqué avec Taha et l’organisation Southall Black Sisters, organisant une réunion pour la semaine à venir.