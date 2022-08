Une femme nettoie une cage pleine de serpents, ce qui rend les internautes “nerveux”

L’un des reptiles les plus redoutés au monde est le serpent. Ces animaux rampants sont des prédateurs silencieux qui rampent vers leur proie et enfoncent leurs crocs venimeux dans la victime, la tuant instantanément. Les gens gardent généralement leurs distances avec les serpents et restent prudents avec ces reptiles. Pourtant, récemment, une vidéo qui a choqué les internautes montre une femme dérogeant à cette règle.

Mise en ligne sur Twitter par un compte nommé Randon Video sur Internet, la vidéo épouvantable révèle une femme nettoyant une cage pleine de cobras sans une once de peur, alors que les internautes grimacent devant ce spectacle étrange. “Tutoriel de nettoyage de cages pour animaux”, lit le tweet.

tutoriel membresihkan kandang hewan pic.twitter.com/brixTODssI – 𝑹𝒂𝒏𝒅𝒐𝒎 𝑽𝒊𝒅𝒆𝒐 𝒐𝒏 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒆𝒕 (@FunnyVideosID) 29 août 2022

La vidéo de 45 secondes s’ouvre sur une femme assise sur ses intuitions alors qu’une portée de cobra la regarde, levant sa capuche. La femme ne montre aucun signe de frayeur alors qu’elle nettoie la cage avec un tuyau d’eau dans une main et un épurateur dans l’autre.

Au fur et à mesure que la vidéo progresse, nous voyons la femme mettre une paire de lunettes alors que les cobras allongés devant elle glissent et se tortillent. Soudain, l’un des reptiles d’un mouvement rapide tente de mordre la femme, la faisant tressaillir un peu.

Cependant, la femme pulvérise de l’eau sur le serpent, le fait mijoter et continue son travail de nettoyage de la cage. Elle ramasse même un cobra qui s’était en quelque sorte glissé loin d’elle et jette le reptile parmi le tas de serpents, assez nonchalamment.

Les utilisateurs de Twitter ont exprimé leur incrédulité face à la vidéo et ont inondé la section des commentaires de réactions. Alors qu’un utilisateur est devenu sarcastique et a écrit : « Après le bain, directement au paradis », un autre a exprimé sa panique et a commenté : « Je suis nerveux.

Abis mandiin langsung ke surga 😇 – aku sayang kamu (@jajanterooss) 29 août 2022

aku yang deg degan — annaana୧⍤⃝☂️ (@minyakthelon) 29 août 2022

Ce n’est pas la première fois que les internautes sont surpris de voir des gens traiter avec des serpents. Dans une autre vidéo virale, Mike Holston, également considéré par certains comme le vrai Tarzan, a été vu en train de s’attaquer à un King Cobra à mains nues.

