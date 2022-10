Une femme nettoie ses vitres avant Diwali d’une manière “unique”, les gens l’appellent “Khatron Ke Khiladi”

Diwali est proche et tout le monde est occupé à nettoyer sa maison. Une vidéo apparue en ligne montre une femme faisant de même. Cependant, sa façon de faire a choqué les internautes. Téléchargée sur Twitter par un utilisateur appelé Pakchikpak Raja Babu, la vidéo montre une femme debout sur la zone extérieure de la vitre tout en essayant de la nettoyer. Le téléchargeur, cependant, a comparé la situation à celle d’obtenir une évaluation au travail. “Lorsque l’évaluation est proche et que vous ressentez le besoin de dépasser vos objectifs”, lit la légende.

Dans la vidéo, on peut voir la femme tenant un chiffon alors qu’elle l’étale sur la fenêtre pour enlever toute la saleté. Regardez par vous-même :

Lorsque l’évaluation est proche et que vous ressentez le besoin de dépasser vos objectifs. pic.twitter.com/9YA027WNuW — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) 20 octobre 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir plus d’un million de vues. “Quand Diwali est proche et que vous ressentez le besoin de nettoyer la maison à la fois de l’intérieur et de l’extérieur”, a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « khatron ke khiladi ! ». Les Tweeples peuvent également être vus en train de retweeter la vidéo avec leurs propres légendes. “Monica Geller a été repérée !” a écrit un utilisateur de Twitter.

C’est la saison de Diwali et tout le monde fait du shopping avec ses proches. Alors que certains achètent des bonbons et des cadeaux, d’autres sont occupés à acheter leur tenue de Diwali.

Le festival pan-indien de Diwali est célébré avec beaucoup de ferveur dans le pays. Les gens célèbrent cette journée en priant la déesse Lakshmi, en allumant des lampes en terre, en partageant des bonbons et en faisant éclater des pétards. Dans la plupart des États du nord de l’Inde, le festival est célébré pour marquer le retour de Lord Ram à Ayodhya après son exil de 14 ans. Cependant, la fête des lumières est célébrée de différentes manières et pour marquer divers événements dans d’autres régions du pays.

