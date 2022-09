Une résidente de l’Oklahoma de 19 ans “se sent enfin belle” après avoir subi une intervention dentaire et fait soigner ses dents transparentes. Mihaley Olivia Grace Schlegel est née avec des dents transparentes en raison d’une maladie des os fragiles appelée ostéogenèse imparfaite.

En grandissant, Schlegel a dû subir des railleries cruelles et des injures dès son plus jeune âge. Elle espérait que ses dents s’amélioreraient avec l’âge mais au contraire, leur état s’est encore détérioré. Cela a eu un impact sur sa vie quotidienne et a rendu difficile pour elle l’acceptation de son moi naturel.

« À partir du moment où j’ai commencé à avoir des dents, elles étaient si cassantes qu’elles étaient presque complètement transparentes. Les gens feraient une mauvaise tête si je souriais, ils essayaient parfois de le jouer, mais cela devenait plus visible à mesure que je vieillissais », a déclaré Schlegel à Mirror.

L’affaiblissement des dents a atteint un point où il a commencé à devenir difficile pour Schlegel de manger correctement. À l’âge de 13 ans, elle a été initiée à l’idée des prothèses dentaires. Mais le concept n’a pas été facile pour l’adolescente car sa maladie des os fragiles était un gros obstacle sur son chemin.

« Étant donné que j’avais également une maladie des os fragiles, les médecins craignaient de me casser la mâchoire. J’ai eu 117 fractures, 36 interventions chirurgicales et plusieurs placements/remplacements de tiges dans les tibias et les fémurs », a-t-elle déclaré. Schlegel avait subi des chirurgies concernant les aiguillons, les chevilles, le dos et diverses autres greffes osseuses.

Il a fallu près de cinq ans avant qu’un orthodontiste ne se prépare à prendre en charge son cas complexe. En plus de cela, le coût en plein essor a également rendu les choses difficiles. Schlegel, en décembre, a finalement décidé de sauter le pas et a décidé de subir une chirurgie de prothèse. Son opération a coûté 9 500 $, soit environ 7,5 lakh Rs, après assurance.

“C’était comme un rêve devenu réalité. Quand je me suis réveillée après l’opération, je n’arrêtais pas de rire et de pleurer parce que j’étais tellement choquée que c’est finalement arrivé », a-t-elle déclaré. S’adressant à son répit tant attendu, elle a ajouté: «Les nouvelles dents m’ont été bénéfiques à bien des égards. Je peux manger des choses que je ne pouvais pas manger auparavant et je peux enfin me sentir belle quand je souris.

Schlegel se prépare maintenant pour quelques interventions chirurgicales supplémentaires sur sa mâchoire inférieure afin de permettre à la prothèse de se clipser et de pouvoir mettre l’implant facilement.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici