Une femme ne savait pas qu’elle portait un ticket de loto de 33 millions d’euros dans son sac à main pendant des SEMAINES

Une FEMME en Allemagne portait inconsciemment un billet de loterie gagnant d’une valeur de 33 millions d’euros (28 millions de livres sterling) dans son sac à main pendant des SEMAINES, selon des responsables.

Le joueur de 45 ans, qui n’a pas été nommé, a été le seul vainqueur du tirage au sort en Allemagne le 9 juin, a déclaré Lotto Bayern.

Une femme anonyme aurait transporté dans son sac à main un ticket de Loto gagnant d’une valeur de 28 millions de livres sterling Crédit : Alamy

C’était mépriser l’achat des billets des semaines avant Crédit : Alamy

Elle a déclaré aux journalistes qu’elle continuait à transporter » négligemment » sa nouvelle fortune bien qu’elle ait correctement deviné les sept champs du billet de loterie le mois dernier.

Elle a maintenant juré de ne plus jamais jouer à la loterie, ajoutant qu’elle en avait désormais « plus qu’assez pour mon mari, ma fille et moi ».

Lotto Bayern a cité la femme disant: « J’ai toujours le vertige à l’idée que j’ai porté négligemment près de 33 millions d’euros dans mon sac à main pendant plusieurs semaines. »

La mère d’un enfant avait choisi des nombres aléatoires sur le billet de loterie de 1,20 euro (1 £) après avoir récemment rapporté avoir repris son intérêt pour la potion à venir.

La société suggère que le montant est le deuxième plus élevé jamais versé en 75 ans d’histoire.

La femme a ajouté qu’elle prévoyait désormais d’utiliser sa chance pour mener une vie saine et faire plus pour l’environnement.

« J’entends par là une alimentation saine, plus de temps pour faire de l’exercice au grand air et un traitement responsable de notre environnement », a-t-elle expliqué.

Elle a déclaré aux journalistes locaux: « Nous sommes également très impatients de pouvoir bientôt construire notre propre maison à économie d’énergie et de ressources avec un jardin naturel. «

Elle a ajouté qu’elle souhaitait aux autres joueurs de loterie « autant de chance que [she] eu, » – citant le nombre de malheureux détenteurs de billets dans le monde qui n’ont pas eu le même frottage du vert.

Cependant, tout le monde n’a pas eu autant de chance avec ses billets de loterie non réclamés Crédit : Alamy

Plus tôt cette année, un jeune couple britannique a raté le jackpot Euromillions de 182 millions de livres sterling lorsqu’il a réalisé que le paiement de son billet gagnant n’avait pas été effectué.

Rachel Kennedy, 19 ans, et Liam McCrohan, 21 ans, du Hertfordshire ont eu « le cœur brisé » lorsqu’ils ont réalisé que leurs chiffres habituels avaient augmenté, mais qu’ils n’avaient rien gagné.

Le couple, tous deux étudiants, avait joué les numéros gagnants 6, 12, 22, 29, 33, 6 et 11 pendant cinq semaines consécutives avant que les sept chiffres n’apparaissent dans le tirage de vendredi.

Le compte de Rachel a été configuré pour acheter automatiquement un billet Euromillions avec ses numéros habituels, mais parce que son compte n’avait pas les bons fonds, le paiement du billet n’a pas été effectué.

« J’ai appelé le numéro pensant que j’avais gagné 182 millions de livres sterling et ils m’ont dit » oui, vous avez les bons numéros, mais vous n’aviez pas les fonds sur votre compte pour le paiement du billet, donc il n’a pas réellement abouti » , a dit Rachel.

Ils ont poursuivi Martyn et Kay Tott, qui ont eu le choc de leur vie lorsqu’ils ont réalisé qu’ils avaient gagné 3 millions de livres sterling en 2001 – six mois après l’achat du billet.

Au moment où ils ont vu un appel pour que le gagnant se manifeste, ils n’ont pas pu trouver le billet et ont reçu un deuxième coup lorsqu’ils ont découvert que les billets devaient être signalés dans les 30 jours.

Après 45 jours angoissants de délibérations, Camelot a dit au couple dévasté qu’ils n’allaient pas recevoir l’argent.

Les Totts ont lancé une campagne publique d’aide, avec des célébrités comme Richard Branson et même le premier ministre de l’époque, Tony Blair, exprimant leur soutien.

Mais Camelot ne voulait pas bouger et, sous la pression de leur incroyable malheur, le mariage de Martyn et Kay s’effondre.