Une femme ne peut pas arrêter de trébucher pendant le tournage de la demande en mariage de sa sœur à la plage

Les demandes en mariage deviennent sans aucun doute l’un des souvenirs les plus précieux de la vie d’une personne. Pour aimer et chérir le moment pour toujours, beaucoup le capturent sous forme de vidéo, et ces clips romantiques sont toujours adorés par les internautes. Cependant, récemment, un clip hilarant d’une femme capturant la demande en mariage de sa sœur près d’une plage est devenu viral sur Internet pour toutes les mauvaises raisons.

La femme dans le clip viral qui serait identifiée comme Céline Edwards a atteint la plage avec sa sœur et son fiancé. Mais tout s’est horriblement mal passé par la suite. Avec une douce chanson romantique en arrière-plan, le fiancé s’agenouille pour demander à la sœur d’Edwards “Veux-tu m’épouser”.

En arrière-plan, on voit Edwards retirer sa caméra pour filmer le moment spécial mais finit par tomber durement sur le sable. Elle essaie rapidement de se calmer et essaie de tourner à nouveau la vidéo avant de trébucher une fois de plus. Le couple qui va bientôt se marier est témoin de ce qui se passe en arrière-plan, mais leur réponse est un peu retardée en raison du moment de la proposition.

Edwards se relève pour la troisième fois, malheureusement, fait une nouvelle chute et cette fois tombe sur le ventre. Elle continue de se débattre et à la fin, renonce à se relever, à la place, elle filme les derniers instants de la demande en mariage en s’asseyant par terre. Dès que la vidéo de la demande en mariage a fait surface en ligne, elle est devenue virale en un rien de temps.

Apparemment plus tard dans une interview avec Jacaranda FM, Celine Edwards a confirmé qu’elle n’était pas la photographe de la demande en mariage. Au lieu de cela, elle était juste ravie de filmer la demande en mariage de sa sœur, mais son plan a définitivement échoué. Elle a dit : « Je ne suis pas photographe, je suis en fait une chef. C’est ma soeur, et je voulais juste prendre une vidéo des fiançailles. J’étais tellement excité et je suis juste tombé. Trois fois.” Regardez le clip viral ci-dessous :

Sa seule tâche est de filmer la proposition… pic.twitter.com/J9oqmL01jl — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) 19 juillet 2022

Les utilisateurs de Twitter ont laissé tomber un barrage de réponses après avoir regardé le clip, tandis que l’un l’a appelé le cauchemar vivant d’un photographe, « Cher Dieu… C’est comme un cauchemar photographique qui prend vie. Cela me donne de l’anxiété”, un autre s’est senti soulagé qu’une autre personne ait également été chargée de filmer la proposition, “Heureusement, quelqu’un d’autre l’enregistrait.”

Cher Dieu… C’est comme un cauchemar photographique qui prend vie. Cela me donne de l’anxiété, 😂 — openx 🧢⬆️🏴‍☠️ (@southernphoto75) 21 juillet 2022

Heureusement, quelqu’un d’autre l’enregistrait 😂 – Juank (@juank2080) 19 juillet 2022

Quelques utilisateurs se sont également sentis mal pour Edwards pour avoir trébuché trois fois. L’un d’eux a écrit : « C’est le regard désinvolte qu’ils lui donnent, alors qu’elle se bat pour sa vie pour se relever qui me tue », tandis que certains se sont également sentis coupables de se moquer d’elle, « Je suis une personne terrible de rire hystériquement à cette.”

C’est le look décontracté qu’ils lui donnent, alors qu’elle se bat pour sa vie pour se relever qui me tue 😭😭😭 – T’d Up 👅🦍💕 (@_Turnupcarter) 21 juillet 2022

https://twitter.com/Rikalonius/status/15498458196705525

Découvrez quelques autres réponses d’internautes ci-dessous :

Elle a tout fait sauf tourner la vidéo 👇🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/WXLPfRrkKL — Sumi🇮🇳 (@Sumi_Scorpio) 20 juillet 2022

*Moi qui complique des choses simples quand mon béguin regarde* https://t.co/V32SomyfyP — No0b💭 (@No0BatLife) 20 juillet 2022

A aimé son dévouement, même après avoir renversé deux fois, elle a fait de son mieux. Bonne fille – Dr Rinku Srivastava (@drrinkusri) 20 juillet 2022

La vidéo virale de la demande en mariage sur la plage a recueilli plus de 47,9k retweets et 272,2k likes sur le site de micro-blogging.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.