Une femme ne parvient pas à devenir la doyenne des candidates à Miss Univers

« Je veux que les gens me regardent et réalisent qu’on peut vivre en meilleure santé et trouver de la joie dans la vie quand on trouve des choses que l’on veut faire et qu’on se met au défi de réaliser ce rêve. »

Il aurait été impossible pour Choi de participer au concours il y a un an puisque Miss Univers avait limité la participation aux femmes âgées de 18 à 28 ans. La limite d’âge, qui avait longtemps suscité des critiques, a été levée cette année dans le cadre des efforts déployés pour pour rendre la compétition plus moderne et diversifiée.

Les organisateurs du concours coréen ont également supprimé le concours de maillots de bain et les conditions d’éligibilité liées au niveau d’éducation, à la taille et à la maîtrise des langues étrangères afin d’ouvrir le concours à davantage de femmes.