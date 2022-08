Une femme ne parvient pas à contrôler son Pitbull, les internautes ne sont pas impressionnés

Adopter un chien s’accompagne d’un ensemble de responsabilités. Vous devez prendre soin de leur alimentation, les nourrir et les baigner et aussi emmener les canidés en promenade. Plus important encore, vous devez dresser l’animal pour qu’il soit apte à vivre avec les humains. Mais que se passe-t-il lorsque la formation ne fonctionne pas ? Ce clip viral récent d’une femme qui ne parvient pas à contrôler son pitbull de compagnie pourrait bien répondre à cette question.

La vidéo, qui a été publiée à l’origine par la page Instagram, Failarmy, montre la femme promenant son pitbull animal de compagnie, tenant la laisse du chien, elle n’était pas au courant du destin qui allait lui arriver.

Après avoir atteint le porche de sa maison, la femme a essayé de régler son téléphone portable dans ses mains. Dans ces brefs instants, le pitbull, surexcité de sortir par une journée ensoleillée, se précipite en une fraction de seconde. Bien que la femme essaie de tirer le chien par sa laisse, elle finit par perdre son emprise.

Perdant l’équilibre, la femme trébuche dans les escaliers, fracassant son téléphone au sol alors que le chien s’enfuit sur la pelouse.

“Ne dites pas “marcher” à moins que vous ne le vouliez vraiment”, lit la légende partagée avec la vidéo.

La vidéo virale a laissé de nombreux utilisateurs de médias sociaux divisés tandis que quelques autres ont soulevé des inquiétudes concernant la mauvaise formation du chien.

“Son visage a cassé la chute”, a plaisanté un utilisateur. Un autre a commenté que même si la vidéo était apparemment amusante à regarder, elle montrait le manque de contrôle de la femme sur une race de chien aussi agressive que le Pitbull.

Avec le flot de commentaires, la vidéo a récolté près de 3 millions de vues sur Instagram.

Cependant, ce n’est pas la première vidéo de ce type à être devenue virale sur les réseaux sociaux. Plus tôt, un clip montrait une femme tombant après s’être jetée sur un chien en marchant avec son chien sur un trottoir.

