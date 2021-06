Une femme n’a jamais vu une arme à feu sur un homme abattue par des flics à Minneapolis

Une femme qui était avec Winston Smith, un homme noir abattu par deux adjoints du shérif à Minneapolis plus tôt ce mois-ci, a déclaré par l’intermédiaire de ses avocats qu’elle n’avait jamais vu Smith montrer une arme à feu, contredisant le récit des forces de l’ordre sur la fusillade.

« Elle n’a jamais vu d’arme sur Winston Smith et elle n’a jamais vu d’arme à l’intérieur du véhicule à aucun moment », a déclaré Racey Rodne, l’avocat de la femme, lors d’une conférence de presse jeudi.

Le récit de la femme contredit les affirmations des forces de l’ordre et des enquêteurs selon lesquelles Smith a montré une arme de poing avant que les policiers n’ouvrent le feu. Les enquêteurs de l’État ont également déclaré qu’une arme de poing et une cartouche usagée trouvées à l’intérieur de la voiture indiquent que Smith a tiré avec son arme.

Des agents de six organismes chargés de l’application des lois, dont les bureaux du shérif du comté de Hennepin et de Ramsey, faisaient partie d’un groupe de travail du US Marshals Service qui a tenté d’arrêter Smith le 3 juin pour possession illégale d’une arme à feu.

Les enquêteurs de l’État ont déclaré que les noms des deux députés du comté de Hennepin et de Ramsey qui ont abattu Winston Smith, 32 ans, lors d’une tentative d’arrestation le 3 juin ne seront pas divulgués car ils travaillaient sous couverture.

Enquêteurs de l’État :Les députés infiltrés qui ont abattu un homme noir à Minneapolis ne seront pas identifiés

« Je protégerai le nom de mon frère » :La famille d’un homme de Minneapolis tué par des députés exige des comptes

La fusillade de Smith a déclenché une nouvelle vague de protestations dans une ville qui est à fleur de peau depuis le meurtre de George Floyd, un homme noir qui a été cloué au sol l’année dernière par le policier de Minneapolis Derek Chauvin. Des manifestations ont également suivi la fusillade mortelle de la police contre l’automobiliste noir Daunte Wright dans la banlieue voisine du Brooklyn Center en avril.

Les avocats n’ont pas divulgué le nom de la femme qui était en train de déjeuner avec Smith et ont demandé au public de respecter sa vie privée alors qu’elle se remet de « ce traumatisme profond ». Les US Marshals ont déclaré que la femme avait subi des blessures causées par des bris de verre résultant de la fusillade, mais ses avocats n’ont pas parlé de ses blessures physiques.

« Nous espérons que l’engagement envers le progrès, la transparence et la responsabilité de la BCA et d’autres organismes chargés de l’application des lois depuis le meurtre de George Floyd seront confirmés par leurs actions alors que nous travaillons à faire la lumière sur les raisons pour lesquelles Winston Smith a perdu la vie en dernier Jeudi lors d’un déjeuner », a déclaré Christopher Nguyen, l’un des avocats.

Le Bureau of Criminal Apprehension, qui dirige l’enquête, a déclaré qu’il n’était au courant d’aucune séquence vidéo de la fusillade et a demandé à tous les spectateurs ayant capturé la vidéo de se manifester. Le US Marshals Service n’autorise pas les caméras corporelles pour les officiers de ce groupe de travail.

Les militants et la famille de Smith ont fait part de leurs inquiétudes quant au manque de séquences car ils ont exigé la transparence et la responsabilité.

Les avocats des droits civiques de haut niveau Ben Crump et Jeff Storms, qui ont représenté la famille de Floyd, ont déclaré qu’ils représentaient désormais la famille de Smith. Storms a fait part de ses inquiétudes lors de la conférence de presse concernant « un manque de transparence dû au manque de caméras corporelles ».

« Nous demandons maintenant au gouvernement de se manifester et de nous montrer ce qu’il a pour soutenir ce récit qu’il a créé et qui (…) est maintenant contredit ici aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Nekima Levy Armstrong, avocate des droits civiques et fondatrice du Racial Justice Network, a qualifié d' »inacceptable » que les US Marshals n’exigent toujours pas l’utilisation de caméras corporelles par la police. Elle a appelé la ville à cesser d’autoriser ses officiers à participer aux groupes de travail fédéraux qui ne nécessitent pas l’utilisation de caméras corporelles, en particulier les groupes de travail des US Marshals.

« Nous ne croyons pas aux mensonges », a-t-elle déclaré. « Nous ne croyons pas aux faux récits des forces de l’ordre. Nous ne croyons pas aux faux récits qui ont été diffusés par nos médias locaux. Et nous n’allons pas être complices d’une dissimulation du meurtre d’un père , un comédien, un artiste hip-hop, un fils, un frère et un ami. »

Angela Rose Myers, présidente de la NAACP de Minneapolis, a déclaré que la police avait l’habitude de « dissimuler ses crimes et d’utiliser le BCA pour le faire ».

« Ce n’est pas parce qu’une vidéo du meurtre de Winston Smith n’est pas devenue virale que sa vie n’a pas d’importance », a-t-elle ajouté.

Pendant ce temps, la famille de Smith a honoré sa mémoire lors d’un enterrement samedi.

« C’était vraiment un rayon de soleil – la personne la plus gentille, la plus douce et la plus joyeuse », a déclaré Tieshia Floyd, la sœur de Smith, lors du rassemblement, selon WCCO-TV.

Sa nécrologie sur la page des funérailles indiquait que Smith aimait passer du temps avec ses amis et sa famille, y compris ses deux filles et son fils.

« Winston était énergique, plein de vie, toujours un farceur et très drôle », a déclaré la nécrologie. « Il avait un cœur en or et aiderait quiconque en avait besoin. »

Lors d’une conférence de presse plus tôt ce mois-ci, les proches de Smith se sont souvenus de lui comme d’un père aimant pour ses trois enfants et d’un comédien qui a écrit des sketchs comiques pour les réseaux sociaux. Floyd, a plaidé pour la transparence et a défendu le caractère et l’histoire de son frère.

« Mon frère était gentil, dit-elle. « Non, il n’était pas parfait. Aucun de nous ne l’est. Il essayait de tourner la page, mais ils lui ont enlevé cela. »

« J’aime mon frère et je ne veux tout simplement pas que le monde le juge pour ce qui se passe là-bas », a-t-elle ajouté. « Je protégerai le nom de mon frère jusqu’à ce que justice soit rendue. »

Contribution : The Associated Press

Contactez News Now Reporter Christine Fernando à cfernando@usatoday.com ou suivez-la sur Twitter à @christinetfern.