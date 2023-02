Une femme n’a aucune idée du nombre de petits-enfants qu’elle a – et accuse la scission familiale de l’église qu’elle décrit comme une secte

APRÈS élevant cinq enfants, Anne Hamilton avait hâte de devenir grand-mère.

Elle rêvait du jour où elle pourrait emmener ses petits-enfants au parc, leur acheter des friandises et les emmener en vacances.

Anne Hamilton dit qu’elle n’a aucune idée du nombre de petits-enfants qu’elle a Crédit: News Group Newspapers Ltd

Anne pendant ses jours dans le cadre de l’église Plymouth Brethren

Mais Anne ne sait même pas combien de petits-enfants elle a, encore moins leurs noms.

Elle affirme avoir été coupée par sa famille après avoir fui ce qui a été largement décrit comme une église “culte”, dont le propre site Web indique que les membres s’abstiennent de la télévision, de la radio, d’Internet et de la technologie électronique en tant que “principe de séparation” – à moins qu’ils ne soient utilisés pour travail ou études.

L’homme de 54 ans est né dans la Plymouth Brethren Christian Church, dont certains membres découragent les médias sociaux, les sorties au cinéma et les conversations avec des “étrangers”.

L’Église, qui compte environ 12 000 membres au Royaume-Uni, croit en la doctrine de la séparation, qui dit que «l’unité de Dieu» ne peut être connue que parmi ceux qui «se maintiennent sans tache du monde».

L’Église nie fermement qu’il s’agisse d’une «secte», déclarant qu’il s’agit «d’une Église chrétienne traditionnelle, qui suit les enseignements de la Sainte Bible».

Anne, qui a quitté l’église il y a 10 ans, emmenant avec elle ses deux plus jeunes enfants, affirme qu’elle a été excommuniée – et dit qu’elle se sent complètement coupée de son ex-mari et de ses trois aînés.

Dans ce qu’elle décrit comme une tragédie personnelle, les deux plus jeunes d’Anne sont depuis retournés à l’église, mieux connue sous le nom de Exclusive Brethren, et maintenant elle a également perdu le contact avec eux.

Anne, de Congleton, Cheshire, a déclaré au Sun : “J’aimerais qu’ils soient en contact. Je les aime tellement.

Anne avec son plus jeune fils peu après avoir quitté l’église Crédit : Anne Hamilton

Anne affirme que l’église a déchiré sa famille – mais elle nie les actes répréhensibles Crédit: News Group Newspapers Ltd

“C’est inimaginable ce qui s’est passé mais je veux rester fort pour eux. Je veux être un phare pour eux.

L’Église a fait la une des journaux dans le passé, certains ex-membres affirmant que ses politiques avaient déchiré des familles – bien que l’Église nie fermement être responsable de toute division.

Il a été établi à Plymouth au XIXe siècle, engendrant des générations d’adeptes nés dans la religion.

Certains ex-membres le considèrent comme une « secte » et disent qu’ils sont censés assister au culte au moins trois fois par semaine et se sentent obligés de renoncer à 10 % de leurs revenus.

Les Frères nient toute obligation de contribuer financièrement et prétendent que c’est aux individus s’ils veulent “soutenir des activités caritatives”.

Anne, originaire d’Irlande du Nord, prie maintenant pour avoir des nouvelles de ses enfants.

Elle dit : « Je n’ai aucune idée du nombre de petits-enfants que j’ai. J’ai un fils et j’ai essayé, sans succès, de lui rendre visite il y a deux ans.

Anne affirme qu’elle a vu l’un de ses petits-enfants de loin et a trouvé « navrant » qu’elle ne puisse pas interagir avec eux.

Elle ajoute: “L’église dit qu’elle permet aux gens de prendre leurs propres décisions quant à l’opportunité de voir des parents ou non, mais j’y ai grandi et j’ai senti qu’on nous disait constamment que le monde est mauvais, ceux qui sont partis sont mauvais.”

Anne dit qu’elle connaissait à peine son mari lorsqu’ils se sont mariés après s’être rencontrés lors d’un événement religieux à Coventry en 1986.

Elle a quitté sa famille en Irlande du Nord pour vivre avec lui à Coventry.

Elle dit que, malgré ses cinq enfants, elle a estimé que le mariage était un «désastre absolu» et qu’elle s’est sentie piégée.

“C’était tellement mauvais que j’en suis arrivé au point où je désespérais pour ma santé et mon état d’esprit”, explique-t-elle.

‘Cœur brisé’

« Je n’avais qu’à sortir. Nous n’étions pas du tout compatibles et la seule chose que nous avions en commun était que nous appartenions tous les deux à la même religion.

Anne, qui dit avoir fait une dépression nerveuse en 2003, affirme que ses fils aînés, alors dans la vingtaine, ont refusé de quitter l’église.

Elle a emmené avec elle sa plus jeune fille, alors âgée de 13 ans, et son fils de onze ans qui, selon elle, “ont brisé leur cœur – et le mien”.

Anne a développé un cancer du sein un an après avoir quitté l’église et dit que ses plus jeunes enfants lui ont apporté un énorme soutien.

Mais quand ils ont eu 16 ans, ils sont retournés chez les Frères.

Anne dit que le dernier contact qu’elle a eu avec son plus jeune remonte à 2017 lorsqu’il l’a appelée pour l’informer de ses résultats d’examen. Puis elle a perdu le contact.

Anne dit qu’elle a été dévastée quand quelqu’un lui a récemment dit que son fils l’aimait toujours et qu’elle lui manquait.

Anne a maintenant un nouveau partenaire, Dan Bennett, du Cheshire, qu’elle a rencontré en vacances en Nouvelle-Zélande en 2018.

Elle a déclaré: «Mon cœur aspirait à quelqu’un qui m’aimait vraiment. J’ai l’impression que l’Église a détruit la moitié de ma vie et je ne la laisserai plus faire.

“Je veux que les gens sachent qu’ils peuvent avoir une vie à l’extérieur.”

Jacky Hart affirme qu’on lui a appris à ne pas se mêler aux “étrangers” Crédit:



Un autre ex-membre, Jacky Hart, qui a quitté l’église à l’âge de 18 ans, affirme que les vacances étaient mal vues, ainsi que les voyages chez les coiffeurs, les restaurants et les pubs.

Jacky, 57 ans, de Cambridgeshire, qui allait à l’église tous les soirs de semaine et jusqu’à six fois le dimanche, affirme : « Vous avez appris dès la naissance à ne pas vous mêler aux « étrangers » parce que vous avez été choisi par Dieu.

“Tu as peur de l’extérieur, parce que tu vois que tout le monde est méchant. Personne là-bas ne t’aidera et si tu pars, le diable t’a. Tu craignais d’aller en enfer.”

L’église a déclaré que les affirmations de Mme Hart étaient une “caractérisation inexacte” de ses “enseignements et pratiques”.

Sa page Web intitulée Faith in Practice indique que les membres doivent “en fin de compte exercer leur propre jugement” sur l’opportunité de se séparer d’amis ou de famille qui ont quitté les Frères.

D’autres ex-membres ont leurs propres histoires. Jessie Sheddon, 35 ans, raconte au Sun comment elle a vécu dans une “bulle de pureté” alors qu’elle était membre de l’église.

Elle prétend qu’elle était si naïve qu’elle est tombée dans les griffes d’un homme d’une soixantaine d’années qui n’était pas à l’église et qui travaillait au supermarché local.

Elle dit avoir fui en 2017 après avoir passé 12 ans à se sentir “assignée à résidence” parce que ses parents avaient découvert qu’elle avait l’intention de s’enfuir.

Jessie Sheddon enfant lorsqu’elle était membre de l’église

Jessie dit qu’elle a grandi naïve

Jessie, de Gwent, dans le sud du Pays de Galles, affirme qu’elle a été séparée de sa famille et incapable d’être avec sa mère lorsqu’elle est décédée d’un cancer six mois après son départ.

L’église a déclaré qu’elle ne reconnaissait pas le récit de Jessie selon laquelle elle était assignée à résidence et a déclaré que le fait d’être soigné par un homme plus âgé n’était “pas une affaire qui a quelque chose à voir avec le PBCC”.

L’Église a ajouté: “Jessie Sheldon est libre de faire ses propres choix et de vivre sa vie de manière indépendante.”

Jill Aebi-Mytton, psychologue et ex-membre de Brethen, dit que ceux qui quittent l’église ont du mal à être isolés et développent souvent un trouble de stress post-traumatique (SSPT) complexe.

Jill, qui aide les sortants, déclare : « Partir est très difficile parce que ceux qui ont choisi de partir savent qu’ils laissent tout derrière eux, leur famille, leur mode de vie. Ils pleurent la famille qu’ils laissent derrière eux.

«En termes chrétiens, l’expression naître de nouveau fait référence au moment où une personne décide d’accepter pleinement la foi en Jésus-Christ.

“Mais pour ceux qui quittent les Frères, ils sont littéralement nés de nouveau dans un monde qu’ils connaissent très peu et ont grandi en pensant que c’est mal.

«Ils ont eu des vies très strictes et très souvent ils manquent de compétences de vie et ne savent rien sur la gestion des finances, trouver un logement, trouver un emploi ou chercher de l’aide.

“Ils ont beaucoup de mal à s’acclimater, et j’ai vu des gens souffrir de graves problèmes de santé mentale parce qu’ils souffraient d’un SSPT très complexe.”

Lorsqu’on lui a demandé de commenter les allégations d’anciens membres, l’Église a déclaré qu’elle “n’exerce aucune pression sur aucun de ses membres pour qu’il n’ait aucun contact avec les membres de sa famille” qui sont partis.

Il a ajouté: «Les ruptures familiales peuvent être bouleversantes pour les personnes impliquées, et il se peut que certains membres de la famille ne souhaitent plus avoir de contact avec d’autres membres de la famille.

“Le PBCC comprend que la famille de Mme Hamilton a décidé – sans aucune influence ni coercition – qu’elle ne souhaitait pas avoir de contact avec elle.”

Dans une lettre juridique adressée au Sun en réponse à une demande de commentaires, les avocats des Frères ont refusé aux membres de ne pas être autorisés à utiliser la contraception, la musique pop, la télévision et les animaux domestiques et que les femmes ne sont pas autorisées à porter des pantalons et du maquillage.

Il a déclaré: “S’il est vrai que dans le passé, il y avait différentes conventions, la pratique moderne ne réglemente pas ces questions.”

L’église nie que les membres soient invités à renoncer à 10% de leurs revenus, affirmant que cela dépend de l’individu.

Il affirme que le PBCC ne considère pas le “monde séculier” comme méchant et “ne fait pression sur aucun de ses membres pour qu’il n’ait pas de contact avec les membres de sa famille qui ne font plus partie de la communauté PBCC”.

La lettre indiquait que les opinions exprimées par Jacky Hart n’étaient “pas reconnues” par l’église et constituaient une caractérisation “injuste et inexacte” de ses enseignements.

Il a déclaré que Jessie Sheldon est libre de faire ses propres choix et que son récit d’assignation à résidence n’est “pas reconnu par la PBCC”.