Une femme mutilée par un ours en Espagne alors que la bête lui griffait le visage et tentait de l’entraîner avant que les héros sauveteurs ne la repoussent

Une FEMME a été mutilée par un ours alors que la bête lui griffait le visage et tentait de l’entraîner avant que les héros sauveteurs ne la repoussent.

L’homme de 75 ans a été transporté d’urgence à l’hôpital avec des blessures au visage et une fracture du bassin après l’incident dans la région des Asturies, dans le nord de l’Espagne.

AFP

L’ours a frappé la femme au visage et a essayé de l’entraîner[/caption]

Le retraité, identifié uniquement comme Carmen, profitait d’une promenade nocturne avec des amis après le dîner lorsque l’animal est apparu soudainement vers 21 heures dimanche.

L’ours l’a frappée au visage avec l’une de ses griffes avant après s’être dressée sur ses pattes arrière.

Selon des informations locales, l’animal a tenté d’entraîner la femme avant que ses amis, qui se trouvaient à quelques mètres d’elle, n’obligent l’ours à s’abstenir en lui criant dessus.

L’incident s’est produit à la périphérie de Sonande, dans la municipalité de Cangas del Narcea.

Après avoir été emmenée dans un hôpital local, la femme a été transférée à l’hôpital universitaire central des Asturies dans la ville d’Oviedo, où elle a subi une opération.

‘RISQUE DE SÉCURITÉ’

Des agents de la Garde civile de l’unité Seprona du Service de protection de la nature enquêtent actuellement sur l’incident et ont lancé une recherche de l’animal.

L’ours adulte devrait être retiré de la zone s’il est classé comme « agressif », selon les rapports.

L’attaque a été décrite comme le premier incident du genre dans la région depuis des décennies.

Mais le maire de Cangas del Narcea, José Victor Rodriguez, a déclaré hier que le danger augmente à mesure que les ours se rapprochent des zones habitées.

Il a déclaré que des vidéos d’un ours marchant dans le village sont apparues ces dernières semaines.

Wikipédia

L’homme de 75 ans a subi une opération à l’hôpital universitaire central des Asturies[/caption]

Le maire a déclaré à la presse locale : « Au cours des dernières années, nous avons vu comment les ours se rapprochent des zones où vivent les gens.

« Ils deviennent de plus en plus humains et cela implique un risque pour la sécurité.

« Ce que les différentes organisations gouvernementales doivent faire, c’est prendre des mesures pour éloigner ces animaux. »

Il a ajouté : « Au cours des dernières semaines et au début du mois de mai dans cette même zone de Cangas de Narcea à Cibea, nous avons vu des vidéos d’un ours marchant dans le village.

« Nous devons nous rappeler qu’il s’agit d’un animal sauvage. »

Le président asturien Adrian Barbon a déclaré à propos de la femme qui a été blessée dans l’incident : « Nous sympathisons avec elle, non seulement à cause des blessures physiques qu’elle a subies, mais aussi à cause de l’impact émotionnel que l’attaque a dû lui causer. »

La Asturias Bear Foundation a déclaré qu’elle souhaitait au retraité un prompt rétablissement et qu’elle espérait que l’enquête en cours établirait les circonstances qui ont conduit à l’attaque.

AFP – Getty

La police a lancé une recherche de l’animal[/caption]

Le nombre d’ours en Espagne est estimé à un peu plus de 300.

Ils vivent dans les Pyrénées et dans la Cordillère cantabrique dans les Asturies, la Castille et Leon, la Cantabrie et une petite partie de la Galice.

On pense que l’animal responsable de l’attaque est un ours brun, mais il n’est pas clair s’il s’agit d’un mâle ou d’une femelle.

Les mâles adultes peuvent peser plus de 28 pierres et les femelles entre 15 et 22 pierres.

Le petit village de Sonande abrite une trentaine de personnes.

En novembre, un ours a attaqué un homme qui chassait le sanglier dans les Pyrénées espagnoles qui a dû l’abattre pour sauver sa propre vie alors qu’il courait vers lui.





L’été dernier, une femme a été tuée lors d’une attaque brutale par un ours sauvage alors qu’elle se promenait près d’un lac pittoresque en Russie.

Anastasia Lukashova a été prise en embuscade par le prédateur alors qu’elle était en vacances avec sa famille à Severo-Yeniseysk.

La femme d’affaires de 39 ans était partie se promener seule lorsque l’ours l’a attaquée sur les rives du lac de Lesnoye.